El Real Madrid pagó por Noel López y Ferran Quetglas pese a quedar libres: "Es un club señor"

Cada verano es costumbre que a Valdebebas lleguen algunas perlas prometedoras desde otros puntos de España. La cantera del Real Madrid es uno de los destinos más atractivos para los jóvenes futbolistas en formación y el club blanco les abre las puertas con el objetivo de que lleguen algún día al primer equipo. El delantero Noel López y el portero Ferran Quetglas son dos de los que más han llamado la atención en lo que va de verano.

Uno llega procedente del Deportivo de La Coruña y el otro del Mallorca. Ambos quedaban libres este verano y, sin embargo, el Real Madrid decidió pagar una compensación a sus clubes de origen por su incorporación. En Valdebebas no estaban obligados a ello, pero es una práctica habitual con tal de guardar buenas relaciones con otras instituciones.

Ni 'robos' en la cantera ni enfados con el Real Madrid. Los casos de estos dos chicos, de 19 y 17 años, respectivamente, ejemplifican el modus operandi señorial que tiene el club blanco para reforzar su cantera. Y para confirmarlo, esta semana ha hablado el presidente del Deportivo, Antonio Couceiro.

Noel López, en el Deportivo de la Coruña RC Deportivo

"El club comprador es el Real Madrid y es un club señor. El Real Madrid en este tipo de situaciones negocia con los clubes y tratamos de llegar al mejor acuerdo posible. Afortunadamente el Real Madrid está abierto, aunque no tenga obligación, a que se recojan una serie de condiciones económicas para el traspaso y el futuro", dijo el dirigente blanquiazul en una rueda de prensa telemática.

No ha trascendido la contraprestación del Real Madrid, ni en este caso ni el de Quetglas, que ha seguido los mismos parámetros. El futbolista comunica a su club que no va a renovar su contrato y desde ese momento, desde Valdebebas, se comunica de forma transparente que la intención es fichar al canterano. Couceiro dejó claro que por Noel "la compensación fue razonable".

El Madrid está abierto, aunque no tenga obligación, a que se recojan una serie de condiciones económicas para el traspaso y el futuro Antonio Couceiro, presidente del Deportivo

Lo que sí piden las directivas de muchos clubes es mayor "protección" para sus canteras: "Cada vez que un canterano con talento deja el Deportivo supone una gran frustración. El fútbol español se fija en la cantera del Deportivo. Si cada año los grandes equipos captan nuestras principales bazas, las posibilidades de que lleguen al primer equipo se eliminan. La reglamentación no está hecha para proteger a las canteras", señaló Couceiro.

El Dépor ya se despidió públicamente de Noel, del mismo modo que Ferran dijo adiós a todos los fans del Mallorca desde sus redes sociales. El portero se incorporará al Juvenil A, que será dirigido por Álvaro Arbeloa, mientras que el delantero formará parte de las filas del Castilla de Raúl González. Internacionales en las categorías inferiores de la Selección, los informes hablan maravillas de ellos dos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de F E R R A N Q U E T G L A S (@ferranquetglass)

"Toca despedirme del club que me ha acogido durante nueve maravillosos años de mi vida. Me gustaría dar las gracias a cada una de las personas con las que he coincidido durante este tiempo: compañeros, entrenadores, preparadores físicos, fisios, utilleros... gracias a todos y a cada uno de vosotros por hacerme sentir tan feliz y tan especial. Sé que sin vosotros todo esto no sería posible. Aquí tenéis un mallorquinista para toda la vida. VISCA EL MALLORCAl!", escribió Quetglas como despedida de su club.

Sigue los temas que te interesan