Doncic jura amor eterno a Dallas Mavericks: "Algo tiene que cambiar, pero estoy feliz aquí"

Dallas Mavericks se aproximó al abismo hasta que terminó precipitándose a él sin opción a resucitar. La franquicia texana, tras un final desastroso de temporada, se ha quedado fuera de lo playoffs e incluso del play-in de la NBA. En solo un año han pasado de jugar las finales de la Conferencia Oeste al más absoluto de los fracasos.

Desde la eliminación de la franquicia que dirige Mark Cuban, los rumores y las informaciones sobre el futuro de Luka Doncic han dado mucho de qué hablar en Dallas. Tanto es así que varios expertos en el mercado le sitúan ya buscando un proyecto que le permita luchar por el ansiado anillo, ese que parecía que podría ganar en los 'Mavs' tras lo visto el año pasado, pero que ahora parece más lejano que nunca.

El descalabro ha sido alarmante por parte de Dallas, ya que durante meses estuvieron en puestos de playoffs, llegando a consolidarse en la cuarta plaza. En febrero tenían un 96% de clasificación directa entre los ocho mejores equipos del oeste. Pero semanas después llegó la nada, especialmente tras el fichaje de Kyrie Irving, un experimento que le ha salido muy mal a la plantilla que dirige Jason Kidd.

De momento, quien ha roto su silencio para hablar de muchos temas ha sido el propio Doncic. El base esloveno ha mandado un mensaje tranquilizador a su afición. Tiene claro que no se mueve: "Estoy feliz aquí, así que no hay nada de qué preocuparse".

Igualmente, tiene claro que hay que tocar muchas cosas y mover muchas piezas. Y que necesitan salir al mercado para volver a ser los 'Mavs' que brillaron el año pasado: "Algo tiene que cambiar, seguro. El año pasado fuimos a la final del Oeste. Nos divertíamos. Siempre hablo de la química que teníamos. Fue genial. Pero algo tiene que cambiar".

Luka Doncic, durante la derrota de los Dallas Mavericks ante Chicago Bulls Reuters

Además, Luka también ha hablado sobre su relación con Irving. Ambos han formado una pareja que ha dejado mejores sensaciones que resultados. El balance con ambos en pista ha sido de 5-11, solo un 31,3% de victorias. Aún así, Doncic apuesta por su continuidad para crear ese proyecto ganador: "Creo que encaja muy bien. Obviamente, la gente verá los resultados y dirá que no, pero la química y las relaciones llevan tiempo. Ojalá pueda estar aquí".

Los 'Mavs', al mercado

Doncic también ha hablado sobre las últimas y polémicas decisiones de los 'Mavs', que redujeron su minutaje y el del propio Irving para dejarse perder cuando ya no tenían opciones de meterse en playoffs y así intentar asegurar una buena posición de cara al draft del próximo año. El esloveno aceptó esa elección aunque no la compartía: "No me gustó esa decisión. Eso es todo".

La esperanza de Dallas es poder obtener una buena oportunidad en el draft del 2024 y también encontrar buenas opciones de mercado para volver a crear una plantilla que sueñe por pelear el anillo. Ese es el propósito ahora de Cuban, quien sabe que necesita dar un paso adelante para espantar la idea de marcharse de la cabeza de Doncic: "Le gustaría estar aquí toda su carrera, pero tenemos que ganarnos eso. Los jugadores no acostumbran a estar 17 años en la misma franquicia".

