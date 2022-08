Facundo Campazzo juega a dos bandas: "Quiero seguir en la NBA, pero no le digo que no al Real Madrid"

Facundo Campazzo empieza a quedarse sin tiempo en la NBA. El jugador argentino no cierra la puerta de manera total a un regreso a Europa, sobre todo al Real Madrid, pero lo cierto es que en el club ya han planificado la próxima temporada sin contar con él. La entidad madridista ha esperado todo lo que estaba en su mano, pero necesitan echar el vuelo sin mirar atrás aunque eso suponga tener que renunciar a una estrella como el menudo base cordobés.

El '7' continúa haciendo sus averiguaciones en un mercado NBA que está completamente parado. La incertidumbre de lo que sucederá con jugadores como Kevin Durant y Kyrie Irving, las dos estrellas de los de los Brooklyn Nets, hace que nada se haya movido todavía y que, poco a poco, se vayan acabando las fechas para poder hacer ajustes en las plantillas.

Por el camino han surgido intereses y rumores que han relacionado a Campazzo con equipos como los Minnesota Timberwolves o los Golden State Warriors. Sin embargo, como él mismo reconoce en declaraciones a Información Periodística, no hay nada sellado y todo sigue en el aire.

"Hoy por hoy el mercado está parado. No hay ningún movimiento prácticamente. Mi prioridad es esperar a que se empiece a mover, ver las ofertas o las oportunidades que tenga y, a partir de ahí, tomar una decisión. Estoy tranquilo, lo tomo con tranquilidad. Mi característica no es estar relajado, soy más ansioso, pero ahora lo estoy. Lo que podía haber hecho lo hice estos dos años y otra cosa no puedo hacer más que esperar".

A pesar de ese inmovilismo que añade mucha tensión a su futuro, Campazzo tiene claro que quiere otra oportunidad en Estados Unidos y por ello va a esperar cuanto sea posible para encontrar otro contrato en la mejor liga del mundo: "Considero que mejoré como jugador después de estos dos años en la NBA. Quiero creer que sigo agregándole cosas a mi juego".

En estos momentos se encuentra enfocado en la selección argentina. Tras la retirada de Luis Scola se ha convertido en capitán y tendrá que liderar al equipo en la próxima AmeriCup, el torneo continental de América, y en los partidos que tienen por delante de las Ventanas de clasificación para el próximo Mundial. Retos no le faltan mientras busca esa gran oportunidad en el mercado.

Las ofertas y el Real Madrid

"Vamos a ver qué ofertas hay. No sé cuál va a ser la situación cuando llegue la oferta, si va a ser jugando poco, jugando nada o teniendo más participación. A mí lo que me gusta de la NBA es que te mantiene alerta: si no estás bien y no tienes confianza, en una semana o dos días sabes que el que viene detrás está con confianza y puede pasar que salgas de la rotación. Esto te mantiene alerta. Es lo que me gustó de la NBA".

"Obviamente el nivel, la liga en sí, pero también que siempre estás en modo de que no se puede aflojar. Es lo que me pasó a mí, que quizás no estuve bien el último mes y de una semana para otra no estaba en la rotación. Eso me gustó mucho. Cuando llegue una oferta intentaré tomar la mejor decisión".

Campazzo se mantiene fiel a una idea y expresa esa misma opinión en La Nación. Pero aclara también su situación con el Real Madrid: "Yo quiero mantenerme. Yo creo que demostré que puedo competir cuando estoy bien, cuando me dan confianza y me siento parte de la rotación. Pero ojo, no le estoy diciendo no a Real Madrid, lo que estoy diciendo es que mi atención y mi energía están puestas en la NBA".

"Mi primera opción es ésa, ése es el mensaje. Yo me siento jugador de la NBA y quiero mantenerme en ese nivel. Porque tienes todo para evolucionar. El Real Madrid es el escaparate más grande que hay en Europa y ser parte de ese club me ayudó a estar en la NBA, pero la realidad es que yo quiero enfocarme en seguir en Estados Unidos".

