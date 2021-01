Abalde lidera en Andorra y el Real Madrid sigue intratable en 2021

El Real Madrid logró vencer su segundo partido en apenas tres días, esta vez ante un MoraBanc Andorra que no se dejó ir en ningún momento y que se mantuvo con vida hasta los segundos finales. Abalde, comandando la dirección y anotación del cuadro blanco, fue el mejor jugador del partido. [Narración y estadísticas: MoraBanc Andorra 69-75 Real Madrid]

La tarde empezaba en una pista fría y sin afición por las restricciones sanitarias. El Real Madrid ya había dado un golpe sobre la mesa en la anterior jornada al imponerse a Iberostar Tenerife, segundo clasificado de la competición. Sin embargo, el duelo ante Andorra era determinante para los de Ibon Navarro, que se jugaban seguir peleando por un puesto en la Copa del Rey de febrero. Y, pese a su pelea, no lo lograron.

El cuadro blanco mostró su dominio desde el inicio. El acierto anotador de Alberto Abalde rápidamente se hacía notar. El ex del Valencia, polivalente en el parqué y determinante en las últimas semanas del Real Madrid, se marchaba a los 15 puntos anotados durante el primer cuarto. Números imposibles para un Andorra que, pese a todo, no le perdió la cara al encuentro con los puntos de Palsson, que mantenía pegado al cuadro local con un 10-13. Sin embargo, las sensaciones no eran buenas.

Andorra se veía obligado a consumir casi todas sus posesiones dejando para los segundos finales la anotación. Sufrían con sus ataques mientras el Real Madrid, cómodo en los duelos de velocidad, castigaba a la mínima. Una vez perdida la puntería, los de Laso pusieron tierra de por medio gracias a Abalde y su 12-21. Gielo recortó y Carroll cerró el primer cuarto con un ajustado 17-23.

Felipe Reyes anotando ante MoraBanc Andorra

La buena imagen ofensiva que ambos lucieron en el inicio quedó completamente borrada en el segundo cuarto. Fallos en ataque y un duelo trabado que, sin embargo, no paralizó el avance de los minutos. Ambos se conformaban con lo que había en la pista. Olumuyiwa, de hecho, llegó a empatar ante la calma merengue (23-23), hasta que Thompkins y Carroll reaccionaron para mantener las ventajas en el 27-33. Hannah apretó y el descanso llegó con un 32-37 que no convenía a ningún entrenador y que dejaba todo por resolver. La peor noticia, la lesión muscular de un Rudy que no volvería a jugar.

Tras la salida de vestuarios el ritmo fue el mismo. Andorra y el Real Madrid estaban inmersos en una montaña rusa. El Madrid rompía, Andorra recortaba y Abalde y Carroll buscaban el liderazgo para sentenciar. Así hasta el final del partido e incluso con los segundos finales siendo peleados.

Abalde, de hecho, fue quien colocó el 40-48 en el tercer cuarto con un triple. El Madrid se asentaba y Laprovittola dejaba un regalo sin mirar a Garuba, solo en la pintura de MoraBanc. Fue entonces cuando los locales encontraron en Sy su salvador. Les puso a tres cuando los de Laso querían romper. Al igual que Jelinek y Gielo, que evitaban que el Madrid ampliara cualquier ventaja hasta situarse en el 47-48. Tuvo que ser Taylor quien, desde el triple, salvara los muebles para el último cuarto (47-51).

Golpe mortal

El espejismo llegó en la salida al último cuarto, cuando el triple se transformó en el balcón idóneo para que los anotadores se asomaran. Minutos que chocaron con la lineal anotación previa. Jelinek y Hannah en Andorra. Thompkins y Causeur en el Real Madrid. Y 53-59 en el luminoso. Los locales aguantaban sus opciones en el tramo final a la espera de la rotura final. A menos de cinco para el desenlace, ese golpe mortal llegó.

Taylor, Abalde y Causeur encadenaron el parcial perfecto para situarse con +11. Y si había conato de remontada, Carroll se encargaba de aumentarlo al +12. Una ventaja que, a pocos minutos para acabar el tiempo, era imposible de resolver para el MoraBanc Andorra. 69-75 para los de Laso, segunda victoria en 2021 y matemáticamente campeón de invierno.

MoraBanc Andorra 69-75 Real Madrid

BC MoraBanc Andorra: Hannah (13), Senglin (4), Palsson (5), Bandja Sy (6) y Parakhouski (4) -quinteto titular-, Oriol Paulí (2), Jelínek (8), Gielo (10), ‘Tunde’ (13), Nacho Llovet (4) y Guille Colom (-).



Real Madrid: Carlos Alocén (-), Causeur (12), Abalde (24), Garuba (2) y ‘Edy’ Tavares (4) -equipo inicial-, Thompkins (14), Carroll (10), Laprovittola (4), Felipe Reyes (-), Rudy Fernández (-) y Jeff Taylor (5).

Parciales: 17-23 | 15-14 | 15-14 | 22-24



Árbitros: Antonio Conde, Rafael Serrano y Carlos Merino. Sin eliminados.



Incidencias: Partido de la 11a jornada de la Liga Endesa, que se pospuso el 15 de noviembre por el brote de coronavirus en la plantilla del BC MoraBanc, disputado en el Polideportivo de Andorra. Sin público