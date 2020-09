El Real Madrid, contrarreloj para la recuperación: los tres nombres en duda para Zidane

El Real Madrid debutará el próximo día 20 de septiembre ante la Real Sociedad. Será el primer partido oficial del club merengue en esta nueva temporada. Su última aparición en un encuentro de categoría fue a principios agosto con el regreso de la Champions, cuando el cuadro de Zidane perdió ante el Manchester City en octavos de final.

Desde entonces, en el vestuario madridista se han vivido algunas semanas de vacaciones y varios días de trabajo. El objetivo es llegar lo mejor posible al duelo de Anoeta. Y, para ello, en la entidad se planificaron dos duelos de pretemporada en Valdebebas. Uno de estos, ante el Rayo Vallecano, se ha suspendido por un posible caso de la Covid-19 en el rival.

Sin embargo, el plan sigue siendo el mismo. Trabajar el físico, coger ritmo cuanto antes y así comenzar de la mejor manera posible la competición liguera. Con esa organización en mente, en el equipo de Zidane ya trabajan a contrarreloj para recuperar a tres de los jugadores más importantes de la plantilla.

Las lesiones han afectado en estos últimos días y han modificado levemente la planificación de Zidane y su círculo de trabajo más cercano. Hazard, Isco y Marco Asensio, llamados a explotar en esta nueva campaña, son duda para el inicio de La Liga y la intención es que estén disponibles cuanto antes.

La situación de Asensio e Isco

Ambos jugadores son serias dudas para el inicio liguero. Incluso hay más probabilidades de que no jueguen de que sí lo hagan. Marco Asensio sobre todo, aunque las últimas noticias sobre su físico han descartado que sea algo grave.

El balear no tuvo un año fácil. El curso 2019/2020 estuvo marcado por su lesión de gravedad y que le apartó de los terrenos de juego cientos de días. Sin embargo, su vuelta fue esperanzadora y demostró que tiene un físico privilegiado.

Tras abandonar la concentración de la Selección, la intención es que vuelva a reflejar ese portento físico y esté con el resto del grupo lo antes posible. Debutar ante la Real se antoja complicado, pero teniendo en cuenta su historial médico no se puede descartar nada. Las últimas imágenes compartidas dan esperanzas sobre su recuperación.

En lo que respecta a Isco, el malagueño ha dado el susto en las últimas sesiones. Debido a un esguince en el tobillo estará poco más de una semana alejado de los terrenos de juego. Por ello, llegaría muy justo al duelo ante la Real Sociedad. Tiene días para trabajar de por medio y, si se alcanzaran los 10 días de baja, llegaría a dos del duelo ante la Real Sociedad.

Hazard, bajo lupa

El belga viajó con su selección para esta primera ronda de partidos de la UEFA Nations League. Sin embargo, no ha llegado a disputar ningún encuentro con los de Roberto Martínez. Ha primado, según contaron desde su equipo nacional, la cautela. Hazard no ha podido entrenar todavía con el Real Madrid y con Bélgica, aunque sí se ha ejercitado con el resto de jugadores, no ha saltado al campo.

El seleccionador lo dejó claro: "No está en plena forma aún. Vamos a ser muy cuidadosos y no vamos a asumir ningún riesgo". Y así ha sido. Dos partidos en convocatoria y ningún minuto en las piernas. Es decir, regresará a la entidad merengue sin haberse probado en partido oficial.

Hazard, por ello, seguirá bajo lupa y entrenando con cautela. La temporada pasada su rendimiento se vio lastrado por las lesiones y él sabe de la importancia que tiene este segundo año. El inicial era de adaptación y esta campaña 2020/2021 está fijada como la de su explosión. El belga cuenta con el potencial suficiente y se espera que dé el paso al frente si el físico de lo permite.

Por el momento, se cuenta con él para el inicio de La Liga. El duelo ante el Getafe del día 15 podrá servir de prueba para determinar si está preparado para jugar al máximo nivel. Estos días hasta que llegue la fecha del duelo ante la Real Sociedad servirán para pulir el físico de Hazard.

