'Operación Salida' en el Real Madrid: de Bale a Brahim, cinco jugadores con su futuro en juego

La temporada 2019/2020 todavía no ha acabado para el Real Madrid. Después de ganar la 34ª Liga es la hora de la Champions League. Los blancos deben remontar ante el Manchester City en el Etihad Stadium para poder acceder así a la Final a ocho que se disputa en Lisboa durante el mes de agosto.

Después llegará el turno de las decisiones. Florentino Pérez ya anuncio que no habría grandes fichajes este verano. Es un año complicado por la crisis del coronavirus y esta también ha azotado a la industria del fútbol. Incluso Kylian Mbappé tendrá que esperar, tal y como relató el presidente.

Algunos de los cedidos podrían regresar al Santiago Bernabéu. Lunin apunta a ser el segundo portero del conjunto merengue ya que Areola no continúa, mientras que Odriozola podría seguir el mismo camino una vez acabe su temporada con el Bayern Múnich, el cual también debe disputar la vuelta de los octavos de la Champions.

Habrá más cambios en la plantilla que dirige Zinedine Zidane, aunque estos llegarán a raíz de la 'Operación Salida'. Hasta cinco futbolistas no tienen asegurada su plaza en el Real Madrid 2020/2021. Cesiones o ventas y alguna operación que se puede ver enquistada por la situación del mercado.

James Rodríguez

El mediapunta colombiano está fuera del Real Madrid. La incógnita respecto a su situación no es su continuidad, sino a qué equipo se irá para continuar adelante con su carrera. James Rodríguez ya estuvo cerca de volar del nido el pasado año, pero finalmente acabó quedándose después de la venta de Marcos Llorente al Atlético y la posterior goleada rojiblanca en pretemporada.

James Rodriguez al término de la fiesta sobre el césped del Di Stéfano EFE

El internacional cafetero quiere quedarse en la capital para jugar en el Atlético de Madrid. Su deseo permanece intacto. Sin embargo, los planes del club de Concha Espina van en otra dirección. Desde la zona noble del Santiago Bernabéu se prefiere ver a James Rodríguez en un club de la Premier League. El Everton de Carlo Ancelotti o el Manchester United le abrirían sus puertas.

Gareth Bale

¿Qué pasa con Gareth Bale? Esta es una pregunta que ronda en la cabeza de la mayoría del madridismo. El '11' blanco apenas ha gozado de minutos este curso, pero tiene contrato hasta junio de 2022 y desde su entorno siempre se ha puesto de relieve que la intención del extremo es la de cumplir el acuerdo firmado con el Real Madrid.

Gareth Bale, parado en mitad del campo REUTERS

Zidane no ha variado sus intenciones. Si hace casi un año dijo que cuanto antes se fuese, mejor para todos, ahora ha dejado entrever que todo sigue igual. No cuenta con él y parece que esto es algo que no va a cambiar. El problema no es solo que él se resista a salir, sino que tampoco llegan ofertas por él. Desde la Premier League, la vía que permanecía abierta, afirman que no pueden asumir su alta ficha.

Brahim

Caso diferente es el que protagoniza Brahim Díaz. De esta lista es el que más complace a Zinedine Zidane. Pese a su falta de minutos, el entrenador francés le tiene en alta consideración, pero todavía no tiene hueco y eso podría hacer que acabase saliendo del Real Madrid, aunque en forma de préstamo.

Brahim Díaz entrena con el Real Madrid

La cesión le otorgaría experiencia, continuidad y minutos, algo que no ha tenido este curso. Desde el principio la temporada se torció para él con varias lesiones que le apartaron del grupo. La remontada para él se tornó muy complicada, aunque eso no impide que se siga confiando en que pueda ser importante en un futuro próximo. Pretendientes no le van a faltar en especial en La Liga.

Luka Jovic

El delantero serbio aterrizó en la casa blanca el pasado verano con muchas expectativas creadas alrededor de su figura. Su temporada en el Eintracht Frankfurt colocaron a Luka Jovic como uno de los arietes más cotizados del mercado de fichajes, pero finalmente se decidió por vestir la elástica merengue.

Jovic celebra un gol con el Madrid Reuters

Su temporada no ha sido ni mucho menos lo que se esperaba. 799 minutos, divididos en 26 apariciones, dos goles y dos asistencias, números insuficientes para un 'nueve' del Real Madrid. Además, también los escándalos le han perseguido y todo ello hace que desde el Santiago Bernabéu se escuchen ofertas por él.

Mariano

Si Jovic no ha cuajado, el otro delantero centro suplente, tampoco. Mariano Díaz no entraba desde el principio en la hoja de ruta que se había marcado Zidane para la 2019/2020. Tanto es así que no gozó de sus primeros minutos hasta la disputa de la Supercopa de España a principios de enero y en Liga tuvo que esperar hasta marzo, en El Clásico, partido en el cual además marcó un gol.

Mariano Díaz en un partido con el Real Madrid

El hispano-dominicano ya estuvo en la rampa de salida el verano pasado, pero él se mantuvo firme en la decisión de quedarse sabiendo que partía como tercer delantero y sin opciones de jugar. Después de un año complicado, el agente de Mariano ya ha declarado que esta vez sí están las puertas abiertas para otros equipos.

[Más información - De Óscar Rodríguez a James: el Real Madrid busca más de 100 millones en el mercado]