Sergio Ramos: "El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores"

Sergio Ramos ha sido uno de los grandes protagonistas del partido que Real Madrid y Athletic han disputado en el Nuevo San Mamés. El capitán blanco marcó el único gol del encuentro, pero también fue el actor principal de una polémica acción en el área de los leones, que estos pidieron que fuese penalti.

El defensa, que marcó su gol 19 consecutivo desde el punto de los once metros, ha analizado el encuentro ante el micrófono de Movistar+. Ramos ha destacado que "era importantísimo ganar estos tres puntos" ya que en el vestuario sabían que "era el partido más importante" que les quedaba hasta el final de Liga.

"Una salida a Bilbao siempre es complicada, es un rival que siempre lo pone difícil. Lo programos así, eran once finales y vamos a paso a paso, partido a partido", ha destacado el central de Camas. Ahora ya quedan solo cuatro finales, el resto se ha saldado con pleno de victorias.

Quieren La Liga

"El equipo ha vuelto a mostrar un buen estado físico, contra un equipo como el Athletic es importante. Estamos contentos. Eran tres puntos claves para meterle esa presion al Barcelona. dependemos de nosotros. Queremos esta Liga, se puede ver desde el primer minuto, esas ganas que ponemos. Cada partido es una final, no se puede ganar 3-0 cada partido".

Sergio Ramos celebra su gol al Athletic REUTERS

Penalti crucial

"Lo único en que pienso en esos momentos son los tres puntos, en esos momentos de tanta incertidumbre es cuando mas cómodo me encuentro. Soy el idóneo para esa situación. Lo hago encantado y si es para sumar tres puntos, mucho mejor".

Estadísticas

"Las estadísticas son secundarias, pero siempre se agradecen. Quiero ganar La Liga, lo importante es depender de nosotros, que afortunadamente es así. Los premios son gratificantes pero me habría dedicado al tenis para eso, esto es un deporte de conjunto".

Acción con Raúl García

"Nada, le piso un poco pero esta detrás y no lo veo, no es determinante, no esta el balón en la jugada, no creo que haya mucho más".

Sergio Ramos adelanta al Madrid ante el Athletic de penalti REUTERS

Solidez defensiva

"Muy importante, lo hablamos tras el confinamiento, La Liga no es solo aciertos, el que mantuviese más puertas a cero, el que cometiese menos errores, marcaría la diferencia. Estamos muy bien en defensa, dar esa estabilidad es muy motivador para la gente ofensiva. No solo hay que mirar a quien marca el gol, el trabajo es del equipo".

Actuación de los árbitros

"No le damos mas importancia, lo dije el otro día, La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la va a perder otro equipo por eso. El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito. Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado".

Después de hablar a pie de campo, Sergio Ramos también ha atendido a las cámaras de Realmadrid TV, donde ha señalado que estaba "muy contento" por la victoria y porque ha sido un triunfo "a nivel colectivo" muy bueno, pero también por poder seguir contribuyendo con su "cuenta goleadora", algo que "siempre es gratificante y motivador".

Buen momento

"Este año estoy atravesando un buen momento anímico. A seguir con esa eficacia y servir al equipo de la mejor manera".

Margen de mejora

"Todo se puede mejorar. Hay mucho trabajo invisible. Estoy metido en faena para intentar perfeccionarlo. Me gusta asumir esa responsabilidad y lo seguiré haciendo".

Sergio Ramos celebra con Courtois y Casemiro la victoria del Real Madrid en San Mamés EFE

Equilibrio

"El equilibrio físico que ha habido estos estos últimos años es tremendo y se ve reflejado en cada partido. El talento ya no se impone tanto como antes, ahora hay que luchar más. Hay que valorar que el Madrid sigue ahí siendo líder y hemos sacado tres puntos más. Ojalá podamos ser campeones antes del último partido".

Motivados

"Hay que seguir motivando a la gente. El equilibrio que muestra la gente desde atrás, los hombres de delante también lo sienten. Para nosotros es también gratificante que se saquen los partidos no solo por virtudes ofensivas sino también por el trabajo que se hace defensa".

