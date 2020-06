Celades y Rodrigo rajan de Sánchez Martínez: "Nunca un árbitro revisa un fuera de juego"

El hispano-brasileño Rodrigo Moreno criticó la decisión del colegiado José María Sánchez Martínez de anular su gol al Real Madrid en el minuto 20 de partido frente al Valencia, que hubiera supuesto el 0-1, por un fuera de juego del uruguayo Maxi Gómez, y aseguró que no entiende por qué tomó esa decisión y que "es la primera vez que un árbitro revisa un fuera de juego".

"No -respondió al ser preguntado sobre si entiende la razón por la que le anularon el gol-. No he visto la imagen, pero en el campo se supone que pito un fuera de juego de Maxi, que no intervino en la jugada. Es la primera vez que un árbitro revisa un fuera de juego, si desde el VAR hay dudas… pero no sirve de nada, el resultado es el que es", dijo en Movistar +.

"Creo que hemos hecho una buena primera parte, la jugada del gol es bastante dudosa, pero bueno. Este año no estamos teniendo suerte con el VAR, las decisiones dudosas están cayendo en la parte negativa. A raíz del gol, anímica y físicamente, el equipo lo noto mucho", añadió.

- ¿Entendéis las razones que os ha dado Sánchez Martínez para anular el gol?

"Creo que la segunda parte, a raiz del gol de ellos, el equipo no supo mantener la intensidad en el partido, apenas le generamos peligro y el Madrid con poco le hace mucho daño. A pensar en el siguiente partido", analizó sobre el partido.



Por último, Rodrigo se mostró contrariado por los contratiempos que ha sufrido su equipo en el partido disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano, además de la derrota (3-0): "Es lo que tenemos, Maxi creo que ha salido tocado; veremos qué jugadores disponemos, Las lesiones nos vienen mermando muchísimo esta temporada. Vamos a intentar recuperarnos y afrontarlo de la mejor manera posible", concluyó.

Celades también se queja

Albert Celades, entrenador del Valencia, aseguró en rueda de prensa que, tras ver la jugada, "no" entiende la decisión del colegiado, José María Sánchez Martínez, de anular el gol del hispano-brasileño Rodrigo Moreno en el minuto 20 que hubiese supuesto el 0-1 a su favor.

"No entiendo esa decisión. He visto la jugada y no lo entiendo. Es una situación en la que Maxi no interviene. Llevamos todo el año con situaciones que no estamos teniendo suerte en las decisiones del VAR; una más", declaró. "Fue un palo. No nos podemos agarrar a que eso haya definido el partido, pero sí que es importante. Contra el Madrid no tienes muchas oportunidades y las que tienes hay que aprovecharlas", amplió.

"Hicimos una buena primera parte, donde tuvimos opciones de gol, claras. La segunda parte, sobre todo el tramo final, ya con dos menos, nos ha afeado el partido. Sabíamos que iba a ser difícil. Lo intentamos hacerlo de la manera que preveíamos, saliendo rápido, pero no nos ha dado para poder ganar", analizó sobre el encuentro que finalizó con 3-0 a favor del Real Madrid.



