El bajón que aleja a Upamecano del Real Madrid: "No está en su mejor momento"

La Bundesliga fue la primera de las grandes ligas en regresar tras superado lo más difícil de la crisis del coronavirus. El Bayern Múnich ya roza con las yemas de los dedos el título después de haberse disputado varias jornadas y, en especial, tras conseguir la victoria contra el Borussia Dortmund de Achraf, Jadon Sancho y Haaland.

La liga alemana sigue y los mejores jugadores del campeonato se ponen en la pasarela de cara al mercado de fichajes. Uno de los nombres propios a lo largo del presente curso en este sentido ha sido el de Dayot Upamecano. El central ha sido colocado en la órbita de equipos como el propio Bayern Múnich y también en la del Real Madrid.

Sin embargo, después del parón el defensa no ha regresado en su mejor versión. E incluso esto es algo que ha afirmado su propio entrenador: "Upa no está en su mejor momento. Ya ha jugado muy buenos partidos esta campaña. Ha estado comprometido en el último partido, pero no ha tenido una actuación afortunada, independientemente de la segunda tarjeta".

Upamecano Reuters

"Él sabe que puede jugar mejor. No es malo, todavía es joven. Es un talento con altibajos en su juego", ha explicado Julian Nagelsmann, quien también ha querido poner de relieve tras todo esto que lo que está sucediendo "es normal". "Ha hecho muchas cosas buenas esta temporada y volverá a su nivel fácilmente", ha afirmando, rompiendo así una lanza en favor del central.

Difícil salida

Bayern Múnich y Real Madrid han ido menguando su interés por el defensa, en especial por todo lo que ha sucedido con la pandemia. No será un año en el que se produzcan muchos y costosos movimientos en el verano. El propio agente de Upamecano, Volkter Struth, dijo en declaraciones para Sport1 que no preveía "grandes traspasos el próximo verano, tampoco con Upamecano".

