El PSG elige el sustituto de Tuchel para convencer a Kylian Mbappé

No es ningún secreto que la relación de Thomas Tuchel con buena parte del vestuario del PSG no es la mejor. Famosos han sido, durante toda la temporada 2019/2020, sus desencuentros con un Kylian Mbappé que no ha ocultado públicamente que no comulga con el técnico alemán.

De la situación son conscientes en el club, el cual lleva ya desde hace tiempo sondeando el mercado para encontrarle un relevo a Tuchel. Y parece que lo han encontrado. Tal y como publica el diario L'Équipe, Allegri es el favorito para ser el nuevo ocupante del banquillo del Parque de los Príncipes.

La fiesta del cumpleaños de Neymar, el propio Mbappé o incluso Icardi han sido algunos detonantes para que la relación entre el técnico y el vestuario se enfríe. Antes del parón obligado por el coronavirus, Tuchel parecía decidido a quedarse y, de hecho, fue un espaldarazo para él la clasificación para los cuartos de la Champions League.

Tomas Tuchel, durante un partido del PSG Reuters

Sin embargo, el cambio sí que puede llegar a producirse este verano. Leonardo ha sido el encargo de elegir a Allegri como más que posible sustituto de Tuchel. El italiano se encuentra sin equipo desde que hace más de un año abandonase la Juventus de Turín, aunque durante ese tiempo se le ha vinculado con el Real Madrid.

Objetivo renovación

El gran objetivo del Paris Saint-Germain es no solo conseguir retener a Kylian Mbappé durante una temporada más, algo que es prácticamente un hecho, sino que el delantero francés acepte renovar y se aleje así su sueño de jugar más pronto que tarde en el Real Madrid.

La negativa de Mbappé a aceptar las propuestas para prolongar su contrato con el PSG han encendido las alarmas en París. Saben que el sueño del futbolista es enfundarse la camiseta blanca y este movimiento de relevar a Tuchel no es más que una nueva estrategia para convencerle de que debe continuar.

