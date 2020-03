Se busca segundo portero: así está la lucha por un puesto en el Real Madrid

La temporada también ha dejado balance para el segundo puesto en la portería del Real Madrid. Aunque la titularidad es indiscutible para Thibaut Courtois, hubo un momento en el año en el que se debatía si se debía dar la alternativa al guardameta suplente. Después el belga se encargó de demostrar por qué es uno de los mejores del mundo.

Aunque parece un puesto residual, ha habido momentos en la campaña que se ha demostrado la importancia de ser el guardameta suplente. Alphonse Areola ha disputado algunos encuentros de La Liga y, sobre todo, una Copa del Rey que se le sigue resistiendo a Zinedine Zidane. Pero es que, antes del parón de la competición, iba a tener que guardar la portería en el tan trascendental partido de vuelta en Manchester ante el City.

La dirección técnica no descuida qué hacer con este puesto la próxima temporada a pesar de no haber terminado esta. Desde las oficinas de Concha Espina se es consciente que hace falta un jugador de nivel en la portería por si en algún momento Courtois sufre algún percance como sucedió tras el encuentro frente al Real Betis. El club tiene muy buenos jóvenes porteros cedidos y creciendo en la cantera, pero no descarta la vía del fichaje con el nombre de Donnarumma apareciendo en algunas portadas.

Areola, en un partido del Real Madrid en La Liga EFE

La cesión de Areola

Areola parecía estar cumpliendo con las expectativas hasta el momento en el que el equipo blanco cayó en la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. El guardameta de origen filipino fue parte del traspaso de Keylor Navas en los últimos días de mercado del verano pasado y, ante la necesidad de un suplente después de ceder a otros dos porteros que cumplían con las características que necesita un suplente, se llegó a un acuerdo para su cesión.

El francés también está pendiente de lo que suceda con los contratos a partir del día 30 en el caso de que la temporada se vaya más allá de esa fecha. En lo deportivo, el club no está del todo descontento con él porque ha entendido a la perfección lo que supone ese puesto tan residual pero que iba a coger tanta importancia. Cuenta con la ventaja de tener más experiencia que sus competidores y su traspaso solo supondría unos 10 millones de euros. Esta por ver como le afecta el cambio de paradigma tras la crisis del Covid-19.

Otro Zidane

Otra opción es la de confiar en Luca Zidane. El hijo del técnico blanco está completando una buena temporada en el Racing de Santander y podría dar el paso al banquillo blanco para sumar partidos de experiencia con el equipo blanco. La Segunda División le está sintiendo bien al tener la responsabilidad de ocupar la portería de un equipo que se juega las habichuelas por no volver a bajar.

Luca Zidane en la presentación de la segunda equipación 2019/20

Aún así, el francés perdería la opción de seguir sumando encuentros con la responsabilidad de ser el primer portero. Por eso, la salida a algún equipo fuera de España podría ser una gran opción. Esa experiencia en una primera liga puntera podría ser definitiva para dar el salto definitivo. Su sueño es jugar de blanco en el Santiago Bernabéu de forma regular y sabe que tiene muchos rivales, sobre todo después del fichaje de Andriy Lunin.

El futuro es Lunin

El otro hombre que opta a la portería del Real Madrid es el ucraniano. El Guante de Oro del Mundial sub20 de Polonia de 2019 no contó durante la primera parte de la temporada para Sergio González en el Real Valladolid. Pero desde la entidad blanca se confía mucho en su calidad. Su adaptación al país no está siendo sencilla, pero se está mimando especialmente a este jugador que, a pesar de su juventud, tiene la vitola de ser el portero del futuro de los merengues.

En lo que llevaba en el Real Oviedo se había ganado a la grada con varias buenas actuaciones antes del parón. Después de una mala experiencia también en Leganés, la opción de que al menos se quede en Madrid entrenando con el primer equipo y jugando algunos encuentros gana enteros. Si finalmente se opta por no pagar por el fichaje de Areola, Lunin tiene todas las papeletas para ser el segundo portero del Real Madrid la próxima temporada.

