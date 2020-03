Descifrando a Zidane: las decisiones que marcaron al Madrid ante el Betis

El Madrid pierde el liderato una semana después de hacerse con él en El Clásico. La derrota ante el Betis duele y más de la forma en la que se produjo, por la imagen del equipo y por la falta de reacción tras la primera parte.

Entre los señalados está Zinedine Zidane, que no supo hacer lo que hizo en otros partidos y que se equivocó en sus decisiones desde el once inicial. No siempre se puede acertar, pero en el Villamarín, el técnico francés suspendió.

Un once sin Valverde

La decisión que menos se entiende de Zidane en el Benito Villamarín es la de quitar a Fede Valverde el once titular. Es cierto que el uruguayo se retiró dolido de El Clásico, pero ha estado entrenando toda la semana sin aparentes problemas físicos. La razón, entonces, parece que se tomó porque había que hacer hueco a Luka Modric en el once y el técnico prefirió quitar a Fede.

El equipo sin Valverde no es el mismo. Sin él y sin Mendy se perdió consistencia. En lo físico, el uruguayo es fundamental para el Madrid y también para lanzar los ataques. Ayer, el Betis fue el que tomó las riendas del partido y cuando Fede salió a jugar ya era demasiado tarde.

Militao y Lucas juntos

Zidane tenía un papelón del que no se le puede echar la culpa y era la ausencia de un jugador de garantías para el lateral derecho. Con Carvajal y Nacho de baja por una gripe, el francés tuvo que improvisar. Las opciones eran Militao o Lucas Vázquez, pero Zidane apostó por los dos y ahí es donde se equivocó.

El brasileño no estuvo a la altura y Zidane quizás confió también a Lucas para reforzar esa banda sin Carvajal. Los dos jugaron los 90 minutos.

Bale y Rodrygo olvidados

En el once había sorpresa porque no jugara ni Bale, ni Rodrygo. Los dos, sobre todo el galés, están lejos de su mejor nivel, pero sin Isco parecía que uno de ellos partiría de inicio para completar el tridente de ataque con Benzema y Vinicius. El Madrid no va sobrado de gol y ayer Zidane prescindió de un perfil más ofensivo para apostar por Lucas y sus ayudas a Militao.

La cosa no quedó ahí y es que Zidane también se olvidó de ellos a la hora de hacer los cambios. Ni Bale, ni Rodryo jugaron un solo minuto. Tampoco James, el tercer olvidado por Zidane en el Villamarín.

El cambio de Kroos

A Kroos pareció no sentarle muy bien su cambio ante el Betis. Fue el primero en irse a la caseta tras el lesionado Marcelo. El alemán no estaba teniendo su mejor partido, pero también es cierto que cuando está Valverde en el campo se desata. Además, Zidane quitó a Kroos para meter a Mariano, lo que desequilibró al equipo. Modric lo pasó peor al quedar como segundo centrocampista junto a Casemiro y Benzema se quedó sin sitio en ataque con la presencia de Mariano.

Sin reacción tras quitar a Marcelo

Tampoco estuvo acertado Zidane cuando se vio obligado a retirar a Marcelo del campo. El brasileño se fue lesionado y entró en su lugar Ferland Mendy, un jugador que sube la banda con potencia pero que, quizás, aporta menos posibilidades en ataque que el brasileño. Era el momento para mover alguna pieza de ataque y que salieran Bale o Rodrygo, que pueden actuar en varias zonas del frente ofensivo. Pero el siguiente cambio no llegó hasta el 70', diez minutos después, y acabó desbaratando al equipo.