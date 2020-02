Zidane aprueba el regreso de Odegaard al Madrid: un nuevo 'Modric' para el centro del campo

La Real Sociedad de Martin Odegaard buscará en el Santiago Bernabéu eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey. El noruego será el gran protagonista del partido después de que el equipo donostiarra haya fijado sus esfuerzos en esta competición. El jugador nacido en Drammen falló en su primer intento de conquistar el coliseo blanco en La Liga, pero ahora contará con una nueva oportunidad.

El media punta ya sabe que recalará en el Madrid la próxima temporada, aunque lo único que tiene en la cabeza es seguir con su progresión en su fantástica campaña. Su cesión contaba en un principio con un período de dos años pero su gran rendimiento ha bastado para que la dirección deportiva haya tomado la decisión de adelantar su regreso.

Zinedine Zidane, preguntado por esta circunstancia, ha dicho en rueda de prensa que le gusta, sobre todo porque les alegra "cómo está jugando" y espera que este jueves "lo haga muy bien". El entrenador galo no esconde ya su gusto por un Odegaard que ya se ve de blanco. Su trabajo está siendo valorado y el rendimiento del jugador de 21 años ha convencido al actual cuerpo técnico.

Martin Odegaard, en un partido de la Real Sociedad Reuters

Su hueco en la plantilla

El técnico francés ha seguido sus pasos tanto en Holanda como ahora en la Real Sociedad y, aunque insista día tras día que solo piensa en esta temporada, ya está viendo cómo encajarle en sus planes. En una plantilla en la que a principio del año futbolístico se decía que faltaban centrocampistas, no debería de tener ningún problema para tener protagonismo a pesar de su juventud.

Zidane no es ajeno a la gran temporada que está haciendo en el rol que Imanol Alguacil le ha reservado en San Sebastián y se adaptará a estas circunstancias. A estancias de que se decida el futuro del resto de los jugadores cedidos, habrá un hueco para él en las posiciones de tres cuartos, donde está mostrando su mejor versión en La Liga.

La realidad es que la media punta y la banda derecha son las posiciones que más mejoran su rendimiento. Pero no hay que olvidar que el esquema favorito de Zidane es el 4-3-3, una circunstancia que no le dejaría ese hueco más allá del extremo derecho. Por ello, el galo también quiere potenciarle en otra posición: la del interior diestro.

Luka Modric supera la presión del Sevilla REUTERS

El relevo de Modric

Odegaard será el relevo natural de Luka Modric. El croata seguramente abandone el club blanco la próxima temporada para empezar una aventura en Estados Unidos. Después de siete temporadas, el '10' del Madrid parece decidido a dar el paso a un lado y despedirse con todos los honores de los madridistas.

La huella del centrocampista blanco no es pequeña. Aquí ha ganado el The Best y el Balón de Oro después de ser uno de los mariscales de la mejor etapa de esta última década. Rompió con el duopolio Cristiano-Messi en los títulos individuales y se metió a la afición del Santiago Bernabéu en el bolsillo convirtiéndose en un madridista más rápidamente.

Al noruego le espera una camiseta que pesa mucho, pero por su temporada está más que capacitado para relevar a Modric y convertirse en el próximo ídolo del coliseo blanco. Odegaard ya se prepara para dar el salto y una muestra, desagradable para el madridismo pero positiva para su carrera, sería comprometer el idilio con la Copa del Rey a Zinedine Zidane esta temporada.

