"La llegada de Florentino Pérez supuso un punto de inflexión en el Madrid"

Emilio Butragueño ha sido el protagonista del nuevo espacio de Realmadrid TV y ha sido en este donde ha asegurado que tuvo "mucha suerte" de poder jugar en el Madrid. Pero también ha hablado de la gran generación de la que formó parte así como de Florentino Pérez, del cual regresó de la mano al club de su vida.

"Tuve mucha suerte de jugar en el Madrid. Nunca pensé que llegaría a vestir estos colores para el primer equipo. El fútbol es diversión. La vida es ilusión con la sensación y debemos saber que somos afortunados y que tenemos que tener la máxima motivación. Me enseñaron que hay que dar el cien por cien siempre. Si no te sientes cómodo no serás feliz", comenzó diciendo el director de Relaciones Institucionales.

'El Buitre' fue el líder de una generación de oro en la historia del Real Madrid y del fútbol español: "No nos pesó estar en esa generación porque lo tomamos con naturalidad y orgullo. Tuvimos el apoyo de todos, especialmente de Alfredo Di Stéfano. Todos dejamos una buena huella y disfrutamos mucho". Para después poner el foco sobre la figura de Amancio: "Me dio la oportunidad de jugar muchos partidos en el primer equipo y le estoy muy agradecido".

Emilio Butragueño en un acto con el Real Madrid EFE

Uno de sus grandes compañeros, y amigos, fue Sanchís: "Vivía muy cerca de Sanchís e íbamos juntos a los entrenamientos. Hice con él una amistad muy buena". Aunque si hay un pilar en su vida, este es su familia, quien además es muy madridista: "Mi padre es socio desde el año 43 y desde pequeño me llevó al estadio. Me preguntó si iba a Cádiz que no era sencillo y le dije que sí que era algo único. Le tuve que convencer y vivió lo que ya sabéis".

Di Stéfano y Benzema

Su padre siempre le señalaba un jugador en particular del Real Madrid. "Mi padre siempre me hablaba de Alfredo. Para mí fue especial que me diese la oportunidad y eso incrementó mi respeto hacia él". Y de su pasado como futbolista a otro de los actuales que firmó una acción parecida a una suya: Benzema ante el Atlético de Madrid.

"Benzema salvó los muebles en un momento crítico. Esa jugada fue deslumbrante y decisiva para clasificarnos. La mía fue muy bonita, pero no era tan importante", aseguró un Butragueño que siempre da la cara después de cada encuentro del conjunto merengue, ya sea cuando se gana, se empata o se pierda.

Florentino Pérez

Otra de las figuras importantes para Emilio Butragueño es la del actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "La llegada de Florentino al Madrid supuso un punto de inflexión en club. Es un empresario con mucha trayectoria y ha sumado su granito de arena para que el club siga creciendo", finalizó el mítico '7'.

