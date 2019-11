Odegaard: "Me da igual cuando sea, pero quiero triunfar en el Real Madrid"

Martin Odegaard se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada. El centrocampista es una de las figuras de La Liga, pero, además, va consolidándose para llegar algún día a alcanzar su meta: jugar en el Real Madrid.

El futbolista noruego ha estado en El Larguero de la Cadena SER y ha hablado sobre sus cesiones, su experiencia en la Real Sociedad, así como de su vida en San Sebastián y el futuro en el club blanco.

Quiere jugar

"Está mejor. Hoy he entrenado con el equipo y he tenido muy buenas sensaciones. Espero poder participar en el partido".

Lesión

"Jugué con molestias, pero después era la decisión correcta parar un poco. Creo que fue lo mejor. He parado de jugar, pero no de trabajar para volver. He entrenado entre cuatro y cinco horas al día para recuperarme".

Perfeccionista

"No sé si soy perfeccionista, pero me gusta hacer las cosas bien y entrenar mucho. Me gusta el trabajo y es lo que debo hacer todos los días para estar lo mejor posible".

Visita al Santiago Bernabéu

"Es un partido especial, pero me da igual si es con el Real Madrid o con otro equipo. Lo que quiere es jugarlo todo".

Nunca sustituido

"Bueno -risas-. A mí me gusta jugar, pero sé que hay buenos jugadores en el equipo y es normal si alguna vez me cambian".

Alguacil

"Sí, conecto muy bien con el míster. Desde el primer día aquí me ayuda mucho, tengo una muy buena relación con él y aprendo mucho de él. ¿Mejor que Zidane? No quiero comparar".

Momento de la Real

"Creo que hemos empezado muy bien todo el equipo. Estamos ahí arriba, donde queremos estar. Estoy contento con mi juego, pero es una cosa de equipo. Es importante para mí y para todos. Me gusta como juego ahora, en el medio, pero un poco más arriba y tirado a la derecha, es donde mejor me siento, mi posición favorita. El año pasado jugaba por la derecha, pero me gusta un poco más al centro para tocar más la pelota".

Dudas al principio

"He estado muy tranquilo. La gente, la prensa y todas esas cosas no me importan. Solo pienso en mi juego y estoy contento donde estoy, así como con mi evolución. No me preocupa".

Cesiones

"Me ha venido muy bien. Lo más importante para los futbolistas es jugar y tener minutos. Eso lo tuve allí. Tener más responsabilidades. Creo que es muy difícil jugar con 16 años en el Real Madrid, igual que lo es con 20".

Martin Odegaard, en El Larguero de la Cadena SER

Rodrygo y Vinicius

"No quiero compararme con ellos. Sé que tienen mucha calidad y los dos son muy buenos y pueden jugar ya".

Fuerza mental

"Necesitas fuerza en las piernas, pero también fuerza mental. Tengo un psicólogo para preparar y pensar en todo".

El fútbol, su vida

"Para mí no es solo trabajo, es mi vida, lo que me gusta hacer. Estoy muy contento por poder vivir del fútbol".

Futbolero

"Veo mucho fútbol, sí. Veo fútbol de España, Noruega, Inglaterra, la Champions... En Noruega no hay tanta calidad, pero está bien. Mi equipo ahora está muy abajo".

Feliz en San Sebastián

"Me siento muy bien, como en casa. La gente aquí es muy amable, simpática. Ha sido fácil venir aquí, en el equipo me tratan muy bien. Es una ciudad muy bonita".

Alimentación

"Sí, la cuido bastante, creo que es importante para los futbolistas".

Vida en San Sebastián

"Vivo solo, pero mi familia viene a visitarme bastantes veces".

Su padre

"Creo que he tenido talento, pero él me ha ayudado mucho siempre".

Futbolista favorito

"David Silva me gusta mucho, me encanta".

Su meta, jugar en el Madrid

"Es mi meta, por eso firmé por el Madrid. Pero ahora estoy contento aquí. Me da igual si es en cinco o seis años, pero quiero jugar y triunfar allí".

Situación del Real Madrid

"Ahora están bien, sí".

La bandera de Odegaard

"Familia. Fútbol. Fútbol".

Idiomas

"Noruego, inglés, un poco de español y poco de holandés. ¿Euskera? Uf, es muy difícil".

¿Para cuando el euskera?

"Sí, puede ser. Primero quiero mejorar mi español y luego ya veremos".

El mejor del mundo

"No sé, muy difícil. Cristiano y Messi, los dos. Después, Mbappé está ahí... Hazard, Modric... ahí muchos atrás".

¿Celebrará si marca al Madrid?

"No. Por respeto. ¿Si algún día marcó con el Madrid a la Real? No, tampoco. ¿Al Heerenveen y al Vitesse? Sí".

¿Quién ganará La Liga?

"El Madrid. El Madrid, sí".

Fede Valverde, un amigo

"Hablo a veces con gente del club, pero no directamente con el míster o el presi. Con Valverde tengo buena relación".

Mejores Compañeros

"Con Isak tengo muy buena relación. Es más fácil con los que hablan inglés, pero me llevo muy bien con todos. En el campo, con Oyarzabal o Merino me entiendo muy bien. Tenemos una conexión buena".

¿Jugadores de la Real para la Selección?

"Sí claro, Oyarzabal y Merino".

