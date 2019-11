De Kosovo a Georgia... las 16 selecciones que aún pueden clasificarse para la Eurocopa 2020

La creación de la Nations League dejó dudas y poco interés, sobre todo después de que España no jugase la fase final. Pero dile a Islandia, Bosnia, Eslovaquia, Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Noruega, Serbia, Georgia, Macedonia, Kosovo, Bielorrusia, Bulgaria, Israel, Rumanía y Hungría que no sirve para nada.

Estas 16 selecciones se jugarán los cuatro puestos que quedan para la próxima Eurocopa 2020. Después de que terminase la fase de grupos sin sorpresas notables y con las principales selecciones clasificadas, por delante aún queda decidir qué cuatro países pondrán nombre a las bolas del bombo cuatro que saldrán el próximo 30 de septiembre en el sorteo en Bucarest.

El camino que tendrán que superar para llegar al torneo del próximo verano será 'sencillo': tendrán que superar dos eliminatorias, la semifinal y la final de las cuatro sendas que existen. Las semifinales y las finales serán a partido único.

La selección de Kosovo, en un partido frente a Inglaterra Reuters

Las sendas de cuatro equipos ya están determinadas por la división en la que jugaban en esa Nations League y solo queda sortear a cuál irán a parar las selecciones que no ganaron su grupo en la competición citada: Bulgaria, Israel, Hungría y Rumanía. Ponemos la lupa sobre cada senda y a qué grupo pueden ir a parar.

Islandia espera en la Senda A

La selección vikinga es la única selección que ganó su grupo en la División A de la Nations League que ha acudido a la repesca, por lo que se encuadró directamente en este grupo. Los de Erik Hamrén estuvieron a punto de dar la sorpresa ante Francia ya que fue su empate ante Turquía el que les dio el pase directo. Tanto galos como otomanos se metieron directamente en la Eurocopa. Buscarán repetir la hazaña del 2016 ya que parten como favoritos para esta fase.

Esperan tres rivales de esos cuatro que tienen que ser recolocados y que se conocerán el mismo día del sorteo de la Eurocopa. Bulgaria fue cuarta en el grupo de clasificación donde se vio superado por un rival que jugará la senda D como Kosovo. En ese grupo República Checa e Inglaterra no dieron opción a la clasificación directa. Se encomendarán en el nacionalizado Wanderson para conseguir una clasificación que no consiguen desde 2004.

La selección de Islandia, en un partido de la fase de clasificación ante Francia Reuters

Israel también peleará por su lugar en la Eurocopa después de ser quinta en su grupo de la fase de clasificación. Quizás era el grupo más abierto donde se clasificaron directamente Polonia y Austria. Una mala segunda vuelta le costó no optar al billete directo, pero con un Moanes Dabour como estrella pondrá toda la carne en el asador para lograr una clasificación que aún no ha conseguido en su historia.

Rumanía sí que luchó hasta el final por la clasificación en el grupo de España. Los de Cosmin Contra finalmente no pudieron en ese duelo frente a Suecia y tendrán que clasificarse desde esta vía. Son el equipo más fuerte de estos que aún tienen que conocer rival encarnados en una selección sub21 que sorprendió en el último europeo.

El último combinado nacional que podría meterse en esta senda es Hungría. Se quedaron fuera en el último encuentro frente a Gales. Caigan en la senda A o en la C, serán uno de los favoritos. Con Balazs Dzsudzsak y el canterano del Real Madrid Adam Szalai como abanderados, buscarán volver a una Eurocopa a la que regresaron en su última edición después de 44 años.

Uno de los rivales de España

La senda B fijará a uno de los rivales de España para la Eurocopa. Bosnia será el primer candidato después de no poder con Finlandia en el grupo en el que se clasificaron los eslavos junto a una Italia que hizo pleno. Se han caído de las dos últimas repescas y nunca se han clasificado para una Eurocopa.

Stanislav Lobotka pelea un balón con un jugador croata durante la fase de clasificación Reuters

Se enfrentarán a la selección de Irlanda del Norte en unas semifinales bastante igualadas. Los británicos no tuvieron opción en un grupo con Alemania y Holanda, pero les pusieron las cosas muy difíciles en los partidos como local. Con el veterano Kyle Lafferty como líder, quieren sorprender sobre todo a sus vecinos, Irlanda.

Porque en la misma senda está la selección del trébol. En otro de los grupos más igualados de la fase de clasificación se quedó en tercer puesto a tres puntos del objetivo. No vencieron a Dinamarca en el último partido y permitieron el pase directo, como con la derrota con Suiza, a los dos equipos que finalmente se metieron.

Los irlandeses tendrán un duro enfrentamiento ante Eslovaquia. También se quedaron fuera tras una gran disputa ante Croacia, Gales y Hungría. Una selección de muchísimo nivel con Milan Skriniar, Marek Hamsik y Stanislav Lobotka como jugadores principales es más que aspirante a conseguir el pase a una Eurocopa en la que ya estuvieron en 2016.

Una senda C de nivel

Escocia se enfrentará al rival que no vaya a la senda A de los que no ganaron su grupo en la Nations League. La selección británica no tuvo opción ante una Bélgica intratable e invicta y una Rusia que solo perdió los partidos ante los belgas. Llevan sin ir a una Eurocopa desde 1996, por lo que los Steven Naismith, Oli McBurnie y Josh McGinn buscarán hacer historia.

Noruega y Serbia sí que tienen prevista ya su eliminatoria de semifinales. Los escandinavos también se descolgaron finalmente en la lucha contra Rumanía y Suecia en el grupo de España y han tenido que acudir a la repesca. Con las dos jóvenes promesas mundiales en sus filas, Martin Odegaard y Erling Haaland, quieren regresar a una fase final después de 20 años sin hacerlo.

Luka Jovic, con la selección serbia Reuters

Mientras que la selección de Luka Jovic con compañeros de la altura de Aleksandar Kolarov, Nikola Milenkovic, Nemanja Matic y Dusan Tadic sucumbió finalmente en la lucha con Portugal en el último parón de selecciones. El nivel de los del este de Europa asegura un duelo de una calidad bastante interesante para ser una repesca. Aunque esta selección lleva cuatro ediciones sin acudir a la cita.

La senda de los humildes

En la Eurocopa habrá una selección que seguro se estrenará en una fase final. La senda D tendrá como protagonistas a cuatro países cuyo mayor ranking FIFA es el puesto 69 y el peor es el 120. Las semifinales serán Georgia - Bielorrusia y Macedonia - Kosovo.

De esa primera eliminatoria, se enfrenta una selección que ganó dos partidos en la fase de clasificación contra otra que ganó uno. Más nivel hay en la segunda semifinal donde Macedonia peleó casi hasta el último parón de selecciones su puesto en la Eurocopa y una Kosovo que se estrenaba en una fase de clasificación y que consiguió tres grandes victorias peleando con Inglaterra y República Checa.

