Klopp se desmarca de la lucha por Mbappé: "No existe ninguna posibilidad de ficharlo"

Los movimientos en torno a Kylian Mbappé son los que más turbulencias generan en el mercado del fútbol de esta temporada. Desde el comienzo de esta, la posibilidad de que el francés se mueva de París al término de la campaña se sondea cada vez con más fuerza.

Y, evidentemente, el Real Madrid está atento a lo que pueda hacer el francés. Pero no es el único club que no le quita el ojo. En las últimas semanas parece que el Liverpool se iba a confirmar como el gran rival para hacerse con los servicios del delantero. El nuevo contrato de patrocinio que va a firmar el equipo inglés podía ser un gran aliciente para poder hacerlo realidad. Pero desde el club se han encargado de disipar esas dudas.

Jurgen Klopp, en su última rueda de prensa, fue cuestionado por la posibilidad real de que su club realizase tal operación. "No hay la más mínima posibilidad", sentenció el alemán. "Desde un punto de vista deportivo, no hay muchas razones para no ficharlo. ¡Qué jugador! Esto va sobre dinero, por supuesto", aclaraba el técnico red que ve inasumible el desembolso.

De hecho, era aún más catastrófico y destacaba que nadie puede hacerse con Mbappé hoy en día. "No veo ningún club en este momento que pueda comprárselo al PSG. No veo ningún club, esto es así", argumentaba un Klopp que también quería quitar la posibilidad de que recale en el Real Madrid a corto plazo.

