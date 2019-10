Valverde da la razón a Zidane: la evolución del Real Madrid

Si hay algo de lo que puede presumir el Real Madrid en este comienzo de temporada tan poco constante, eso es la explosión de Fede Valverde. O no tan explosión. Su crecimiento ha sido progresivo desde que el pasado curso pasara a formar parte del primer equipo con Julen Lopetegui. Aunque no ha sido otro que Zinedine Zidane el que ha apostado de verdad por el uruguayo, que ha respondido con creces a la confianza de su entrenador.

Fede Valverde fue el mejor del partido contra el Granada. Se consagró y cuajó un partido sobresaliente. Omnipresente, el uruguayo se multiplicó sobre el campo, tanto en ataque como en defensa. Robó el balón y asistió a Hazard en el segundo gol del Madrid y volvió a anticiparse en el centro del campo en la jugada del tercero. Fue diferencial.

Zidane presumía de su jugador al final del partido en rueda de prensa. Se le esbozaba una sonrisa hablando del joven centrocampista: "Es un jugador un poco moderno, siempre avanza, tiene un recorrido impresionante. No solo en ataque, hace lo mismo en defensa. Y esto es importante. Lo está haciendo bien, como muchos del equipo. Me alegro por Fede porque está jugando y se lo merece", dijo sobre Valverde.

Una apuesta de Zidane

A Zidane le hacía el doble de ilusión el partidazo de Valverde. Primero por los tres puntos que se consiguieron ante el Granada y de los que tiene gran culpa y segundo porque había sido una apuesta suya para esta temporada. La anterior campaña se tuvo que conformar con jugar solo 1.118 minutos y se habló de que podía salir cedido este verano, pero Zidane lo frenó. Le quería en su equipo y así se lo dijo. Valverde fue uno de los primeros a los que el técnico francés cerró la puerta.

Zidane da órdenes a sus jugadores desde la banda del Santiago Bernabéu REUTERS

Valverde es el tipo de jugador que Zidane andaba buscando para su Madrid. Un box-to-box moderno. Reúne potencia, verticalidad, presión intensa y mucha, pero mucha, energía. Los elementos que definen al uruguayo relucieron ante el Granada. Zidane le definía como un futbolista "moderno", un jugador que casa con la filosofía que quiere implantar el galo.

El doble de Pogba

El fútbol cada vez es más físico y lo que cuenta es la capacidad de los equipos para dominar el terreno de juego tanto en ataque como en defensa. Valverde es un jugador propicio para ello, como lo es Paul Pogba. El centrocampista del United fue una petición expresa de Zidane para esta temporada, pero la postura inflexible de los red devils (220 millones).

Valverde pasó con nota su primera gran prueba con el Madrid. Su titularidad en el derbi sorprendió a algunos. Zidane le eligió por delante de James, pero el uruguayo no se achicó. No lo hizo tampoco este sábado en el Santiago Bernabéu y se marchó ovacionado por el público, que le reconocía su mejor actuación hasta la fecha.

Valverde pide paso en el Madrid. Sus 21 años no le frenan y, a este nivel, va a ser difícil que alguien le quite el sitio en el once titular. Está en un gran momento de forma y gusta (mucho) a Zidane, que más puede pedir. En un año en el que Modric va a tener menos carga de partidos y se rotará duurante toda la temporada. Valverde volverá más pronto que tarde.

[Más información: Zidane: "Fede Valverde es muy bueno, no le descubrimos ahora"]