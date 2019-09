Lopetegui, tras la derrota: "Si no le haces daño al Madrid, te lo hace él"

Tras la victoria del Madrid por 0-1 en el Sánchez Pizjuán ante un Sevilla que llegaba en buen estado de forma, Julen Lopetegui, exentrenador del conjunto blanco y actual técnico del hispalense, ha querido repasar y dar su opinión sobre el partido en la rueda de prensa posterior al choque.

La primera derrota del equipo hispalense en el curso, algo que Lopetegui achaca al buen juego del Madrid y al poco margen de error que hay contra ellos: "El equipo luchó hasta el final, tuvimos situaciones para tener más claridad en el último centro y es una pena que al menos no nos lleváramos un punto".

Sobre el poderío ofensivo del Madrid y lo poco que perdonan en un partido, Lopetegui quiso tener unas palabras: "En la primera mitad tuvimos dos pérdidas que nos penalizaron y en la segunda ellos crearon menos peligro pero al Madrid si no le haces daño te lo hace él y esos pequeños detalles marcan el partido".

Poco peligro en el partido

El Sevilla solo ha creado peligro en juego parado, sin apenas poner en problemas a Courtois. El técnico ha querido señalar el plan antes del inicio del partido, algo totalmente distinto: "Teníamos la idea de terminar jugadas con tiro e imponer nuestro fútbol ofensivo y no fue así. Había que elegir las decisiones finales pero hicimos un esfuerzo importante".

Casemiro habla con Fernando, en el Sevilla - Real Madrid Reuters

Sobre las decisiones arbitrales que le han causado la tarjeta amarilla, el vasco no quiso declarar culpable a nadie: "¿La tarjeta? Quizá me la merezca por haber protestado pero también hubo un agarrón pero no es el momento de hablar del arbitraje".

El Madrid fue superior en gran parte del partido y ello se vio reflejado en el marcador con la victoria tras el solitario gol de Benzema, quien ya lleva cinco tantos en el campeonato doméstico.

