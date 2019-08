Aleksandr Golovin: "Si me llamasen el Real Madrid o el Barça, diría que no"

Durante el transcurso de un mercado de fichajes, son muchos los nombres que figuran en la agenda de cada equipo al margen de que luego dichas incorporaciones se puedan producir o no. En el caso de Aleksandr Golovin, actual centrocampista del Mónaco, ha sido el propio futbolista quien, en declaraciones para ITAR Tass, ha dejado claro que no piensa más allá de seguir creciendo como futbolista en la entidad del club francés.

En este sentido, el futbolista ruso ha sido tajante, pues ha cerrado la puerta a la llamada de cualquier otro club que pudiera interesarse en hacerse con sus servicios, incluyendo a los grandes de España: "No tengo intención de irme. Siendo honesto, si un club quisiera reclutarme este verano, me negaría. Solo hace una temporada que estoy aquí. Me llame quien me llame, Barça o Real Madrid, diría que no. No me gusta cambiar de equipo cada año".

De esta forma, Golovin está dispuesto a afrontar el reto de vivir su segunda temporada en el Mónaco con la esperanza de que los resultados sean mejores que en la campaña anterior. En su primer año en el equipo del Principado, el centrocampista ruso llegó a disputar un total de 35 partidos, en los que consiguió anotar cuatro goles y repartir cuatro asistencias.

Aleksandr Golovin celebra un gol con el Mónaco. Foto: Instagram (@alex_golovin17)

Comprometido con el Mónaco

A su vez, con sus declaraciones ha demostrado estar completamente comprometido con el club, por lo que su afición también habrá recibido de buen gusto sus palabras. Y es que tras una temporada muy complicada -llegó a estar en puestos de descenso durante buena parte de la campaña-, el Mónaco tiene ganas de reivindicarse y de demostrar que puede volver a ser uno de los grandes de Europa y pelear por trofeos importantes durante el transcurso del año.

