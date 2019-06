Odegaard: "En el Real Madrid están contentos conmigo, pero es difícil jugar allí"

Martin Odegaard es uno de los nombres que todavía mantiene en vilo al madridismo. El futbolista vuelve al club blanco después de su cesión en el Vitesse, aunque al igual que el año pasado, su continuidad en el Santiago Bernabéu es una auténtica incógnita. El jugador ahora se encuentra concentrado con la selección de Noruega y desde allí ha hablado sobre su incierto futuro.

En declaraciones para VG, el centrocampista nórdico ha destacado su gran temporada, pero también ha mandado un aviso al Real Madrid: "Ha sido un año muy bueno, he dado grandes pasos y crecí más en mi juego". A continuación, ha querido dejar claro que no espera que pase lo mismo que hace un año: "No quiero que pase como el verano pasado".

"Quiero irme de vacaciones, pero no quiero que se repita. No fue bueno para mí", ha asegurado el futbolista. Odegaard tuvo que incorporarse a la pretemporada del Real Madrid entonces y no fue hasta más tarde cuando se solucionó su futuro, abandonando la disciplina merengue una vez más.

Opciones a su vuelta

Su progresión se ha seguido de cerca desde la casa blanca y sobre el conjunto merengue también ha hablado el centrocampista: "Los comentarios es que en el Real Madrid están muy contentos conmigo, pero es difícil jugar allí y probablemente también lo sea la próxima temporada".

Odegaard durante un partido del Real Madrid contra el United EFE

"También han vendido muchos jugadores con una cláusula de recompra. No me importa mucho, solo quiero ir a un sitio donde tenga la oportunidad de jugar y un entrenador que crea en ti", ha señalado sobre las otras opciones que tiene si no puede tener sitio en el Real Madrid de Zinedine Zidane para la 2019/2020. Odegaard tiene pretendientes, entre los que destaca el Ajax de Ámsterdam, ya que la adaptación del futbolista a la liga holandesa ha sido total y excepcional.

