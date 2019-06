Bernat: "Espero que sigan en el PSG tanto Mbappé como Neymar"

El mercado de fichajes está más vivo que nunca. El Real Madrid se está moviendo para reforzar su plantilla. Mbappé y Neymar están en el punto de mira tras los últimos rumores, pero el PSG se niega a vender a alguna de sus estrellas. Bernat ha estado en El Transistor hablando sobre sus dos compañeros y sobre las opciones que tienen de salir del cuadro francés.

El lateral zurdo admite que el delantero francés es un prodigio y tiene todo a favor para marcar una época: "Mbappé es un chaval de 21 años con mucha hambre. Es muy trabajador. Va a marcar una época en el fútbol. Me recuerda a Ronaldo Nazario. O le haces falta o no le puedes parar".

Pese a que Mbappé y Neymar son las dos grandes estrellas del PSG, Bernat no coloca de líder del equipo a ninguno de los dos: "El líder en el campo es Thiago Silva. Mbappé y Neymar también son líderes, pero si me tengo que quedar con uno me quedo con el capitán".

Mbappé durante un partido del PSG EFE

Respecto al tema de Neymar y su acusación de violación, el lateral zurdo admite que no ha hablado con él ni se va a meter en esos temas. Además admite que sería ideal que los dos delanteros permanecieran en el equipo la próxima temporada: "Espero que sigan con nosotros tanto Mbappé como Neymar".

Mendy, muy cerca del Real Madrid

Sobre uno de los posibles fichajes del Real Madrid para este mercado de fichajes, solo tiene buenas palabras: "Mendy es muy buen futbolista, me gusta mucho, aunque el Madrid tiene a Marcelo que es de los mejores del mundo".

Para finalizar, habló sobre su futuro y su deseo de permanecer en París varios años más: "Es un equipo muy grande con un proyecto muy importante. Estoy muy contento y espero estar muchos años".

[Más información: Neymar quiere limpiar su imagen para que su fichaje por el Madrid no peligre]