"La etapa de Allegri en la Juventus está acabada, da igual la Champions"

El antiguo entrenador del Nápoles, Giovanni Galeone, ha opinado sobre la situación actual de la Juventus y su entrenador, Massimiliano Allegri. Después de caer estrepitosamente en el Wanda Metropolitano contra el Atleti, la confianza en el técnico italiano ha decaído y su compañero de profesión lo ha certificado.

"Más allá de lo que ocurra en la Champions League, la aventura de Allegri en la Juventus está acabada", afirmaba contundentemente Galeone. Por la forma de manejar el vestuario, todos los éxitos cosechados y la actitud que se le ve en rueda de prensa, todo parece indicar que esta temporada puede ser la última del entrenador en el Allianz Stadium.

Acto seguido, el expreparador del Udinese entre otros se refirió a los rumores del pasado verano: "¿Allegri en la Premier la próxima temporada? Lo llevo diciendo desde hace unos años. No lo sé. En Italia no hay más clubes a los que se pueda unir… Más allá de lo que ocurra en la Champions League, creo que su aventura en la Juve ha terminado. El año pasado pudo ir a Chelsea, Arsenal, Manchester United y Real Madrid. Se negó por intentar ganar la Liga de Campeones con la Juventus este año".

Allegri durante un partido de la Serie A Reuters

Pese todo, para Galeone, no alzarse con la Champions League no sería más que una decepción para La Vecchia Signora: "Si él no lo gana, no es un gran fracaso para mí. No es que porque fiches a CR7 ganarás seguro"

Para finalizar, también quiso referirse al estado de forma del Nápoles"Son los dos equipos más fuertes del campeonato, los dos únicos equipos que no han perdido nunca en casa".

Tras 25 partidos, la Juventus es la gran destacada en la clasificación. El escuadra de Turín todavía no ha perdido ningún partido, pero sí ha empatado tres. Las partes negativas de la temporada son la eliminación de la Copa de Italia y que están en una posición muy difícil en la Champions League tras la ida de octavos de final.

