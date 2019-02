El padre de Neymar: "No ha habido ninguna llamada al Barcelona, es mentira"

Neymar continúa sin poder jugar con el Paris Saint-Germain por lesión, pero eso no impide que los rumores sobre su futuro sigan estando a la orden del día. Esta vez ha sido el propio padre del futbolista el que ha hablado sobre el tema, en una entrevista concedida a Téléfoot. Ha desmentido cualquier contacto para regresar al Barcelona, aunque ha dejado la puerta abierta para salir del club francés.

Neymar da Silva Santos -padre- ha asegurado que "es mentira" que hayan hablado con el Barça para la vuelta de su hijo al Camp Nou. Ha comentado que no "ha habido ninguna llamada al Barcelona". "Hay solo dos personas que hablan en nombre de Neymar: él y yo. Ninguno de los dos hemos hablado de la posibilidad de regresar a Barcelona", ha afirmado el progenitor del jugador al medio francés.

"Mi hijo está muy feliz en París. El Barça es un gran club, pero son rumores. Es imposible dejar a un jugador así al margen de estos rumores. El futuro está en París y el presente también".

Neymar, durante un partido del PSG Reuters

"Es difícil de hablar de futuro en el fútbol, puede cambiar en cualquier momento".

Más protección para los futbolistas

"El problema no es el campeonato francés, es el arbitraje, que debe proteger a los jugadores. Si no se pitan las faltas, si no se castiga el juego duro... ese es el problema".

