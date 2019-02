El feo gesto de Isco a Chendo en el partido ante el Alavés

La situación de Isco Alarcón en el Real Madrid es cada día más complicada. El malagueño parece haber perdido definitivamente la oportunidad para recuperar su puesto en el once titular. Esto ha hecho que el futbolista se haya mostrado muy tenso, sobre todo, en el último partido frente al Alavés, cuando tuvo un feo gesto con Chendo.

El gesto de Isco con Chendo después del partido.#Golazo pic.twitter.com/Wu2ijbmAVf — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 4 de febrero de 2019

Tras la finalización del partido, el delegado del primer equipo intentó tener un gesto cariñoso con el futbolista de Arroyo de la Miel. Sin embargo, el jugador le hizo la cobra y esquivó a Chendo para ser tocado por el exfutbolista del Real Madrid cuando se retiraba a los vestuarios tras el pitido final del árbitro.

Isco apenas jugó unos minutos en el partido contra los de Abelardo. Salió en sustitución de Vinicius y apenas tuvo mayor incidencia en el partido, dejando un pase en profundidad a Marco Asensio como única nota de calidad en el encuentro.

Poco protagonismo en los últimos partidos

El protagonismo de Isco en los partidos ha ido en claro descenso en los últimos encuentros. De los últimos cuatro duelos en La Liga, el malagueño solo ha participado en dos de ellos, y la cantidad de minutos ha sido, como mínimo, escasa. El andaluz solo ha jugado 16 minutos entre los compromisos frente al Sevilla y el Alavés.

En la Copa del Rey no le ha ido mucho mejor. La vuelta contra el Girona la vio desde el banquillo, y en la ida solo saltó al terreno de juego para disputar 20 minutos. La situación para Isco no es sencilla, como muestran las imágenes con Chendo, aunque con estas actitudes no parece que vaya a cambiar el parecer de Solari en un futuro cercano.

