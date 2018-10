André Silva: "Sentí una cosa diferente al marcar al Real Madrid"

Las cifras de André Silva como goleador en el Sevilla está siendo una de las sorpresas de toda La Liga. Tanto que el propio jugador es uno de los más sorprendidos, como ha declarado a los medios oficiales de su equipo. Con siete tantos, es el máximo goleador de la competición, en la que debutó con un triplete en Vallecas ante el Rayo. Después, dos tantos al Real Madrid, uno al Levante y otro al Eibar el pasado fin de semana.

"No pensaba llegar aquí y llevar ya siete goles y que el equipo esté tan bien. Me gusta tener pensamientos positivos pero esto era inimaginable para mí. En este sentido tengo que agradecer a la gente el cariño que me da, porque tienen confianza en mí y me lo demuestran cada día", señaló el ariete luso, que cada día que pasa es más querido en Sevilla y conocido en Europa, donde su doblete ante el Real Madrid fue de lo más comentado.

"Marcar contra el Real Madrid en nuestro campo fue increíble, sentí una cosa diferente. Era el cumpleaños de mi madre y me emocioné mucho cuando hice los goles. Este campo es distinto. Toda la gente habla del himno y de la afición y es algo espectacular", confirmó el delantero del club de Nervión, que viene de menos a más y ya se ha situado en tercera posición de la tabla, a dos puntos del equipo de Julen Lopetegui.

Raphael Varane despeja el balón ante el delantero portugués del Sevilla, André Silva EFE

El Real Madrid y el Sevilla, en las primeras posiciones

El conjunto blanco y el equipo de Machín se sitúan en la segunda y tercera posición de la clasificación respectivamente, teniendo en cuenta que el Madrid está empatado con el Barcelona en la lucha por el liderato. A pesar de la derrota, el equipo merengue mantiene una diferencia con el Sevilla, que parece pasar por el mejor momento de lo que va de temporada.