Griezmann: "Ramos es mi amigo; a veces me gusta picar y que me piquen"

El derbi siempre deja imágenes para recordar y este sábado poco tardó en darnos el reencuentro entre Sergio Ramos y Griezmann. Ambos parecieron dejar atrás el pique que han protagonizado en las últimas semanas y se fundieron en un amigable abrazo durante el saludo inicial.

Griezmann pasaría por zona mixta al término del partido y habló sobre la escena y quiso restar importancia a la polémica: "Es como mi amigo. Necesitamos un poco de alegría en el fútbol y no hay que tomarse las cosas en serio. Tengo mucho respeto por Sergio, lo ha ganado todo. Para mí es un ejemplo y para todos los jóvenes defensas también. De los mejores centrales del mundo y le tengo respeto como a todos los compañeros de la Liga y la Champions. A veces me gusta picar a la gente como me gusta que me piquen", dijo.

La foto de la polémica

Explicó también el porqué de aquella foto que colgó a Instagram y que empezó el pique con el capitán del Real Madrid: "Es lo que sentía y lo que quería hacer. No me importa que me hagan lo mismo. Se lo ha tomado mal… pues lo puedo entender, pero es así y así seguirá siendo", explicó. Terminó defendiéndose: "Me gusta divertirme con mis compañeros y con los jugadores de otros equipos y esta vez me ha tocado a mí. No viene mal el humor", concluyó.

Griezmann sentado en el suelo del Santiago Bernabéu REUTERS

Griezmann se mostró feliz por el empate conseguido en el Santiago Bernabéu. El delantero atlético tuvo una gran oportunidad de adelantar a los suyos al comienzo del partido. Un mano a mano con Thibaut Courtois que, sin embargo, este lograría desviar evitando el gol. Los de Simeone no contaron con demasiadas oportunidades y en la segunda parte se dedicó a aguantar las embestidas del Madrid en ataque. Finalmente tablas en el marcador y el Madrid sigue empatado en lo más alto de la tabla con el barça.