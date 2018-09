El Real Madrid 'The Best' arranca su semana más intensa en el Sánchez Pizjuán

Primer partido intersemanal del Real Madrid en La Liga 2018/2019. El equipo blanco visita el Sánchez Pizjuán, en encuentro correspondiente a la jornada 6 del campeonato doméstico. La salida al estadio del Sevilla es una de las más complicadas de toda la temporada. Un campo hostil en el que la mayoría de los focos se sitúan siempre sobre la figura de Sergio Ramos por su pasado sevillista.

El conjunto hispalense ha emitido un comunicado pidiendo respeto a su afición ante la visita del actual campeón de Europa. Todo ello por el hostil recibimiento que los seguidores sevillistas han dedicado al Madrid en los últimos años. Especialmente es Sergio Ramos el que recibe el castigo de la que fue su afición, ya que en Sevilla no olvidan que el ahora capitán merengue se fuese con apenas 19 años a la capital.

El Real Madrid llega a la cita en segunda posición de la clasificación, empatado a puntos con el Barcelona, pero con dos bajas importantes. Carvajal continúa trabajando al margen del grupo y no estará frente al Sevilla. El lateral de Leganés ya se perdió el último partido liguero frente al Espanyol. Mientras que Isco ha sido operado de urgencia por una apendicitis aguda y será baja entre tres y cuatro semanas. Dos pérdidas sensibles para Julen Lopetegui.

El técnico vasco deberá decidir entre un abanico de posibilidades para escoger al jugador que sustituya a Isco en las próximas semanas, aunque para este duelo la BBA volverá al once inicial para seguir con la dinámica positiva de las primeras semanas de la competición, en la que tanto Bale como Benzema y Asensio han hecho olvidar los goles de Cristiano Ronaldo. El nuevo tridente ha marcado ocho de los doce tantos del Real Madrid en Liga.

Bale y Benzema celebran un gol Reuters

Laterales definidos

Lopetegui ha reconocido que ya tiene decidido quién ocupará el lateral derecho. En la última jornada liguera el elegido fue Odriozola, quien siempre que ha tenido una oportunidad ha dejado muy buenas sensaciones y volverá a ocupar el flanco diestro de la zaga. El fichaje del donostiarra ha sido uno de los grandes aciertos en la política de fichajes madridista, ya que es un notable relevo para un Dani Carvajal que apura para estar presente en el derbi madrileño.

El jugador que vuelve seguro al once inicial del Real Madrid es Marcelo. El lateral brasileño se quedó en el banquillo frente al Espanyol y su lugar fue ocupado por Nacho. El segundo capitán madridista es el jugador que revoluciona el ataque y su presencia se echo de menos ante los blanquiazules.

El duelo en la portería

En cada partido del Real Madrid la atención se centra bajo los tres palos. Courtois se ha asentado en el once inicial en el campeonato doméstico, mientras que Keylor Navas ha sido de la partida en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League contra la Roma. El internacional belga viene de recibir el premio a mejor portero del año en la gala de los The Best, mientras que el tico ya fue galardonado por la UEFA en la misma categoría hace tan solo unas semanas.

Courtois calienta en el Santiago Bernabéu EFE

Keylor Navas parte con ventaja para defender la meta madridista ante el Sevilla, aunque no hay que descartar sorpresas y que fuese el cancerbero belga el que repita bajo los tres palos. El próximo sábado espera el Atlético de Madrid y luego llega una nueva jornada de la Champions, por lo que las rotaciones serán una constante en estos próximos días en el equipo blanco.

Un Sevilla de luces y sombras

Los de Machín reciben al Real Madrid desde la séptima posición de La Liga. El equipo de Nervión ha alternado buenos partidos, como la última goleada ante el Levante, en la que endosaron a los granotas un set (2-6). La derrota frente al Getafe llenó de dudas al entorno y afición del equipo, pero las dos últimas victorias parecen haber alejado los fantasmas del Sánchez Pizjuán.

El Sevilla se ha abonado a la defensa de cinco, con Jesús Navas completamente reconvertido a lateral derecho. Arana ocupará la banda izquierda, mientras que el centro de la zaga estará formado por Carriço, Kjaer y Sergi Gómez. Los hispalenses llegan a la cita con varias bajas por lo que se espera que Roque Mesa y Banega ocupen el centro del campo.

Wissam Ben Yedder, durante un partido con el Sevilla. EFE

Una de las grandes incógnitas en el equipo de Machín es si Ben Yedder estará en la punta de ataque después de su exhibición en el Ciutat de Valencia. El técnico podría aprovechar el buen momento del francés, quien firmó un hat-trick ante el Levante, dejando así a Sarabia como revulsivo, ya que André Silva parece innegociable en los planes del entrenador soriano. Ben Yedder ha reconocido que se siente muy cómodo con el portugués al lado y juntos comienzan a hacer soñar al sevillismo con una temporada de ensueño.

Sevilla - Real Madrid

Sevilla: Vaclik; Navas, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Arana; Banega, Roque Mesa; Franco Vázquez, Ben Yedder y André Silva. -posible once inicial-

Real Madrid: Keylor; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Bale, Benzema y Asensio. -posible once inicial-

Hora: 22:00 - Movistar Partidazo / EL BERNABÉU.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Colegio de Las Palmas).

Información: Partido correspondiente a la sexta jornada de La Liga que se disputará en el Estadio Sánchez Pizjuán (Sevilla).