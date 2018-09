Nike homenajea a Modric con unas botas galácticas

Luka Modric fue galardonado este lunes con el trofeo The Best que premia al mejor jugador de la pasada temporada. Las reacciones al triunfo del jugador del Real Madrid no se han hecho esperar, y una de las más curiosas ha sido protagonizada por Nike, que ha aprovechado el galardón a Luka para lanzar unas botas exclusivas en honor al mediocentro madridista.

Las botas exclusivas en honor a Modric. Foto: Nike.

"Nike rinde homenaje al centrocampista croata Luka Modric con una bota de celebración, la Mercurial Vapor PE "Modric", después de su distinción al Mejor Jugador 2018", escribió la multinacional estadounidense en su página web.

El diseño de las zapatillas destaca por su color galáctico, a la altura de un jugador que ha sido el gran protagonista durante la pasada temporada y que se merece por derecho propio estar en el trono del mejor jugador del mundo. Unas botas multicromadas con acabado iridiscente y que por ahora no están a la venta, según ha informado Nike en su web.

"Sería la hostia ganar la cuarta Champions"

Tras lograr el premio The Best, Modric se mostró exultante. No es para menos, tras ganar tres Champions consecutivas con el Real Madrid y ser el eje de Croacia en el pasado Mundial, Luka reconoció que el premio es merecido: "Me eligieron los entrenadores, periodistas y aficionados. Cuando te elige tanta gente creo que es merecido", reconoció el croata.

Además, Modric valoró las tres Champions consecutivas del Real Madrid y ahora solo espera poder repetir éxito esta misma temporada y seguir haciendo historia: "Está en el ADN del Real Madrid, siempre queremos ganarla. Hemos empezado genial, pero hay que seguir muy bien. Está lejos todavía todo, pero sería la hostia ganarla con el Madrid".

Y pese a sus 33 años, Modric no se pone fecha de caducidad, y reconoce estar en su mejor momento: "Me siento muy bien físicamente. No sé cuánto me quedará", añadió el de Zadar.