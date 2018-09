Cristiano Ronaldo no acudirá a la gala de los premios 'The Best'

THE BEST

Este lunes, en Londres, se celebra en la gala de los premios 'The Best'. Los nominados a mejor jugador del año son Mohamed Salah, Luka Modric y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hay uno de los tres que ha decidido no acudir, y no es otros que el futbolista portugués, según desvela Sky Sport.

De esta forma, es la segunda gala de forma consecutiva a la que el luso no acudirá, estando nominado a hacerse con el galardón. En la de mejores jugadores del año de la UEFA, era candidato a mejor delantero y a mejor futbolista de la temporada. El primero de ellos llevaba su nombre, pero el segundo iba a ser Luka Modric el destinatario. Esto fue la razón principal por la que no hizo acto de presencia en dicho evento.

En esta ocasión, será en la gala 'The Best' donde Cristiano tampoco aparecerá. La principal razón viene a ser la misma que en la anterior, y no es otra que ver cómo el nombre de Modric cobra más fuerza que el suyo para llevárselo. El croata es el gran favorito, y Mohamed Salah a priori quedará en segundo plano.

El vestuario del Real Madrid celebra el premio UEFA de Modric

Desde que salió del Real Madrid, tras su última actuación en la final de Champions de Kiev, el astro portugués no se ha borrado de la lista de los grandes premios, pues se entregan en balance del último año. En este caso, se trata de su última campaña vestido de blanco, donde la historia del club se volvió a ver agrandada.

Su contribución en forma de goles y asistencias, que han resultado claves para todos los títulos cosechados, son la principal razón de que su nombre esté presente en cada gala. Pero el peso que ha ido ganando Luka Modric con el paso de los años, a lo que se le suma llegar a la final del Mundial con Croacia, hacen que el '10' madridista cuente con todas las razones para ser el premiado, como lo fue en la gala de la UEFA.