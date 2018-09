Dani Alves carga contra Cristiano: "El Madrid es más equipo sin él"

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid sigue estando en boca de todos. El adiós del '7' ha sido uno de los traspasos más importantes de la historia y el mundo del fútbol sigue comentando su marcha. El último ha sido Dani Alves quien ha dado una entrevista para el diario MARCA en el que habla de uno de sus grandes rivales.

El exazulgrana ataca al luso y cree que su salida beneficia al Real Madrid: "Es más equipo sin Cristiano, ahora es un poco más difícil de lo que era antes. Antes era complicado pero centraba mucho el ataque en Cristiano, y ahora es un poco más peligroso, al menos por cómo veo el fútbol y mi concepto de este juego. Y creo que de esto entiendo un poco", dice.

El peligro del Madrid sin Cristiano

Después de caer el curso pasado en octavos de final de la Champions contra el Real Madrid, teme otro enfrentamiento contra el club blanco: "No va a ser tan fácil meterle mano al Madrid, es más equipo ahora. Es evidente que Cristiano es una pérdida brutal para el Madrid, pero el Madrid es el Madrid".

Cristiano celebra un gol con la Juventus Reuters

Aún así, comprende la marcha de Cristiano: "A mí no me extraña nada en el fútbol, la gente quiere desafíos, continuar sintiéndose vivos y para eso tienes que tener desafíos y por ello no me sorprende". Tras nueve años, ve comprensible un cambio de aires: "Ha estado un tiempo allí, ha hecho grandes cosas con el Real Madrid y ha decidido intentar hacer otras". Además lo compara con su salida del Barcelona y encuentra similitudes: "Yo lo hice cuando estaba en el Barça y los verdaderos luchadores necesitan nuevos desafíos y no necesitan comodidad. Yo pienso que, como yo en el Barça, él estaba muy cómodo quizá. Necesitamos salir fuera, sentir nuevos retos", concluye.