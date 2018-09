Bartomeu: "¿Si el Madrid es peor sin Cristiano? Creo que la Juve es mejor"

Josep María Bartomeu concedió una entrevista este lunes a los micrófonos de El Transistor donde repasó no solo la actualidad de su equipo, sino que también habló sobre todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol. Uno de los temas que tocó el presidente del Barça fue la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid.

"¿Si el Madrid es peor sin Cristiano? Creo que la Juve es mejor", comentó. "Que se vayan jugadores como Neymar y Cristiano no es bueno para nuestra Liga", añadió el máximo mandatario culé. Además, señaló que "Cristiano es un gran jugador pero no se nos pasó por la cabeza ficharlo".

También fue preguntado por el premio The Best y la no presencia de Messi entre los tres nominados, donde sí está Modric. "Messi no juega en el The Best, juega en otra categoría, es el mejor del mundo; deben considerar que está fuera de concurso porque se lo deberían dar siempre", expresó Bartomeu.

El vestuario del Real Madrid celebra el premio UEFA de Modric

Partidos en EEUU

También comentó la posibilidad de jugar partidos en EEUU. El presidente del club azulgrana se mostró a favor de esta idea. "No sé si el Girona-Barça se jugará en EEUU, no depende de nosotros, a nosotros nos parece muy buena idea", comentó Bartomeu.

"Se explicó a los capitanes el proyecto de jugar un partido de Liga en EEUU; es un proyecto muy bueno que beneficia a todos", aseguró. "Tanto el Girona como el Barça hemos pedido a la Federación la autorización para jugar este partido en EEUU; aún no nos han contestado", afirmó.

Rakitic en el Girona - Barcelona.

Añadió que "a los aficionados y socios... a algunos les parecerá bien, a otros no", pero que hay que "explicarles que es un buen proyecto para vender la marca Barça". Jugar en EEUU nos permitirá competir con la Premier y con los clubes-estado que hay en Europa", señaló Bartomeu lanzando un dardo a clubes como el PSG.

Además, se refirió a la posibilidad de que haya un aquelarre independentista durante el derbi catalán en EEUU. "En el deporte hay política pero aquí ni Barça ni Girona toman partido; luego los aficionados en las gradas pueden decir lo que quieran", aseguró el presidente culé.

Caída en Roma y VAR

Bartomeu también recordó la eliminación en la pasada edición de la Champions League. El Barça desperdició el 4-1 de la ida y cayó en el Olímpico de Roma por 3-0. El dirigente catalán reconoció que fue muy duro. "La derrota en Roma fue difícil de digerir, pensábamos que la eliminatoria estaba encarrilada y nos veíamos en semifinales", aseguró.

Por último, dio su opinión sobre el VAR, implantado por primera vez en España para esta temporada. "El VAR es un gran acierto, permiten al árbitro pitar más tranquilo, sabiendo que se pueden solucionar errores", concluyó Bartomeu.