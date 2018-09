El error histórico del Tottenham: descartó el fichaje de Asensio

Marco Asensio está siendo la revelación de este inicio de temporada. Su gran nivel con el Real Madrid en las primeras tres jornadas de La Liga se ha traspasado a la Selección, donde participó en cinco de los seis goles que anotaron frente a Croacia. El jugador está demostrando que está preparado para ser una pieza imprescindible del once de Julen Lopetegui, y sus actuaciones en los últimos partidos, avalan la decisión del técnico.

El extremo zurdo, es una de las perlas del mundo del fútbol, a sus 22 años es una de las estrellas emergentes con mayor futuro a corto plazo. El Real Madrid no desaprovechó la oportunidad y fichó al mallorquín cuando militaba en el equipo de su ciudad, para después estar cedido en el Espanyol y llegar al primer equipo blanco para triunfar. A su corta edad ya cuenta con dos Champions en su palmarés, logrando un gol en una de ellas.

El '20' pudo acabar en un destino muy diferente, pero el Barcelona no acometió su fichaje cuando tuvo la oportunidad, desaprovechando una de las mayores gangas de la historia del fútbol. Pero según Mundo Deportivo no solo fue el conjunto culé el que descartó su fichaje, el Tottenham, en la primera temporada de Mauricio Pochettino no hizo caso a los informes del scouter Ramón Planes, que actualmente está en el conjunto culé.

Asensio y Sergio Ramos contra Croacia REUTERS

La temporada de Asensio

Es muy difícil vaticinar que vaya a ser la mejor temporada del jugador balear tras los primeros partidos, pero todo parece encajar que hará todo lo posible por esta labor. Asensio ya es titular en el Real Madrid, jugando con libertad y siendo un gran apoyo para Bale y Benzema, siendo además el único jugador de La Liga que ha recibido tres penaltis. Con la Selección ha demostrado a Luis Enrique que quiere un hueco en el once tras su exhibición frente a Croacia.