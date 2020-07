Ezquerro, la portera que echó el Atleti por celebrar La Undécima y jugará en el Madrid: "Y se hizo Real"

"Y se hizo Real...", con esas palabras ha querido mostrar Sara Ezquerro su emoción a todos sus seguidores tras sus primeros días como jugadora del Real Madrid. Lo ha hecho acompañando el mensaje con una foto suya de pequeña enfundada de arriba a abajo con la equipación del club blanco. Años después vuelve a vestir su escudo, pero ahora como futbolista profesional y parte de la plantilla del Real Madrid Femenino.

"Desde que tengo uso de razón mi sueño ha sido vestir la camiseta del Real Madrid, llevar en el pecho el escudo de mi vida. Hoy por fin puedo decir que he cumplido mi sueño. Es un orgullo hacer historia con este club. HALA MADRID Y NADA MÁS", escribió la portera blanca en su cuenta de Twitter.

Su mensaje ha sido muy compartido y aplaudido por los seguidores del Real Madrid. Emociona la pasión con la que empiezan algunas jugadoras como Sara Ezquerro esta nueva aventura de la entidad merengue. En su caso todavía más por la historia que tiene detrás suya y que siempre ha ido de la mano de su madridismo.

Desde que tengo uso de razón mi sueño ha sido vestir la camiseta del Real Madrid, llevar en el pecho el escudo de mi vida. Hoy por fin puedo decir que he cumplido mi sueño. Es un orgullo hacer historia con este club. HALA MADID Y NADA MÁS 🤍 pic.twitter.com/mLsmRFm82q — Sarita Ezquerro (@saritaezquerro) July 16, 2020

Sara Ezquerro, que en abril cumplió 21 años, comenzó su andadura en el fútbol siendo una niña en el Torrelodones, pero no tardaría en dar el salto a la cantera del Atlético de Madrid. En el club rojiblanco estuvo desde 2013 hasta 2016, pero su despedida fue amarga y desagradable por la manera en la que se actuó desde la entidad colchonera. Poco tuvo que ver su rendimiento deportivo en su salida.

Sara pasó dos temporadas en el Atlético de Madrid C y luego subió al B, en el que estuvo durante una campaña. Pero ahí se cerró de forma abrupta su etapa atlética tras estallar la polémica al revelarse su afición por el gran rival rojiblanco, el Real Madrid. Todo nació de una fotografía comprometida que publicó María Calvo, excompañera de Sara en el Atlético. Ambas estaban en los alrededores del Santiago Bernabéu equipadas con prendas del Real Madrid y celebrando La Undécima.

En la publicación aparecía un mensaje: "Reyes de Europa". El mensaje no sentó bien en el seno de la afición del Atlético de Madrid, que entonces cargó duramente contra la joven que solo era una canterana de 17 años. El Real Madrid ganó aquella Champions al Atleti en Milán y el club expulsó a Sara Ezquerro por su foto apoyando al equipo blanco y tras ser 'perseguida' por los aficionados rojiblancos en las redes.

Se despidió con la cabeza alta

Sara Ezquerro dio portazo a su etapa en el Atleti con la cabeza alta: "Gracias por estos años, asumo la decisión del club. Espero que el tiempo ponga a cada uno en su lugar, nos volveremos a encontrar", dijo tras ser comunicada de su expulsión del club.

En la nota reconocía su pasión por el Real Madrid, pero destacaba el sentimiento atlético que también imperaba en su casa y que, por ende, le ayudó a vestir sus colores durante varios años: "Desde muy pequeña he sido seguidora del Real Madrid, muy a pesar de mi padre, que es atlético de corazón, y ello me ha llevado celebrar sus éxitos de igual forma que he celebrado los del Atlético de Madrid".

Aquello no dejó en buen lugar al organigrama del Atlético y Sara Ezquerro encontró su hueco en el CD Tacón. Cuatro años en el club madrileño, incluido este último en el que ya sabía de la absorción del club por parte del Real Madrid en julio de 2020. Ahora es una realidad, es jugadora del Real Madrid. Las amenazas e insultos que recibió en 2016 ya son agua pasada y ahora cumple un sueño formando parte de la familia blanca.

