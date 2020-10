Streaming en directo | Real Madrid Castilla - Getafe B

El Real Madrid Castilla vuelve a Valdebebas después de más de medio año. Los de Raúl González reciben al Getafe B en su primer partido como local de la temporada 2020/2021 después de la victoria en el encuentro con el que abrían la temporada ante Las Rozas. Los merengues quieren seguir con las buenas sensaciones que dejó ese choque y empezar con buen pie el año en su coliseo.

No lo hacen en el Alfredo Di Stéfano como habitualmente era ya que sigue estando ocupado por el Real Madrid y el club ha decidido que no jueguen en el mismo campo los dos equipos. Será en uno de los anexos de Valdebebas donde los merengues quieren demostrar que este cambio de coliseo no supondrá nada negativo.

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Real Madrid Castilla y el Getafe B podrán ver el minuto a minuto desde este streaming de Twitch.

[Más información: Así es la plantilla del Real Madrid Castilla para la 2020/2021: jugadores, dorsales...]