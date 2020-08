La emotiva carta de Moha tras su fichaje por el Valladolid: "El Madrid empezó siendo un sueño"

El filial del Real Madrid ha certificado una nueva salida en su plantilla. Se trata de Moha, centrocampista de 20 años que creció en La Fábrica y que pone fin a una década vinculado con el club merengue. Lo hace con una emotiva carta publicada en redes sociales y para unirse a un proyecto ilusionante como el del Valladolid de Ronaldo. Una salida que se suma a la de Baeza, confirmada hace unos días.

Moha, que además ha sido internacional con las categorías inferiores de la Selección, ha firmado para los próximos cuatro años. Tendrá ficha del filial vallisoletano, el Promesas, que forma parte de la Segunda División B española. Hasta el 2024 trabajará a las órdenes de Rubén Baraja con el objetivo de convencer y poder dar el gran salto a la Primera División.

El canterano jugó la última temporada cedido en el Celta de Vigo B, donde ha conseguido cumplir en 23 partidos antes de que se parara la competición por culpa del coronavirus. Tras esa cesión, su relación contractual con el club merengue ha llegado a su fin al alcanzar este acuerdo con el Valladolid. Un jugador con "muchapersonalidad" y que tiene una "destacada calidad técnica y visión de juego", según el propio Valladolid.

La carta publicada en su cuenta de Twitter refleja a la perfección lo que a supuesto su estancia en Valdebebas. Unas palabras que, pese a suponer una despedida, hacen hincapié en la importancia de formar un buen grupo en la cantera.

Esta ha sido "la etapa más importante" de su vida. "La que empezó siendo un sueño y poco a poco se fue haciendo realidad", comenzaba su carta Moha. "Finaliza mi vinculación con el Real Madrid, el club que me lo ha dado todo y que confió en mí cuando tan solo tenía 10 años".

Durante toda esa década, el jugador ha conseguido llegar a las categorías inferiores de la Selección. Por ello, ha querido recordar a todos sus compañeros. "Solo tengo palabras de agradecimiento hacia las institución, las personas que la conforman, los entrenadores que tanto me han enseñado y los compañeros que he teido en los 9 años que he formado parte de esta gran familia".

Moha, que siempre estará "agradecido" al Real Madrid porque "sin su confianza hoy no podría estar" donde está, recalca que se siente "un privilegiado por haber crecido como futbolista y personalmente en el Real Madrid".

"Este club me ha hecho vivir experiencias inolvidables y siempre he intentado devolver toda la confianza con trabajo y entrega. Desde el primer día hasta el último luché cada balón, consciente de la responsabilidad que conlleva defender este escudo", sentencia.

Refuerzos al Castilla

El club merengue, pese a contar con marchas como estas, también sigue reforzando su filial. El jugador más deseado es Hugo Duro, un viejo conocido de Manu Fernández y que se ha convertido en el principal objetivo del Real Madrid. A sus 20 años, llegaría procedente del Getafe en calidad de cedido pero con opción de compra.

Tiene experiencia en Segunda B y también en Primera, donde Bordalás le ha dado oportunidades. Por ello, sería todo un impulso para el Castilla dirigido por Raúl González Blanco de cara a la próxima temporada.

