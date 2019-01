Cristo sí es un '9': derriba barreras en el Castilla

El Castilla marcha sexto en la clasificación del Grupo I de la Segunda División B. Un balance de diez victorias, seis empates y seis derrotas en las primeras 22 jornadas del campeonato doméstico, dejan al filial del equipo blanco 36 puntos, a seis del líder, el Fuenlabrada. Uno de los mejores jugadores del conjunto castillista en estos primeros meses de la competición ha sido Cristo González.

Cristo derriba barreras en el Castilla: los diez goles del delantero

El delantero tinerfeño es el primero en llegar al doble dígito en términos goleadores. Su decena de tantos le colocan como el máximo artillero del Castilla de Manolo Díaz. La última diana de Cristo, además, dio tres importantes puntos al filial merengue contra el Unión Adarve. Un gol que llegó a pase de Seoane, con quien forma una alianza muy a tener en cuenta de cara al futuro del Real Madrid.

No fue hasta la jornada cuatro del campeonato cuando Cristo vio puerta por vez primera en la 2018/2019. El futbolista de 21 años abrió su casillero personal en el presente curso con un doblete ante Unionistas de Salamanca. Ponferradina, Salmantino, Guijuelo, Deportivo Fabril y San Sebastián de los Reyes han sido los otros equipos a los que ha marcado al menos un tanto el tinerfeño. Su actuación más destacada fue contra el Sanse, ante el que firmó un hat-trick.

Exhibición de Cristo y De Frutos para asaltar El Helmántico

A esos diez goles con el Castilla en Segunda B se suma otro tanto, fue el que marcó en la Copa del Rey con el primer equipo frente al Melilla. Estos once tantos igualan su récord particular en la casa blanca, ya que la pasada temporada anotó once dianas en total.

Podio goleador

Cristo y sus diez goles esta campaña -once en su haber particular contando el que marcó con el Real Madrid- le colocan en lo más alto del podio, un podio que completan Fidalgo con sus cuatro dianas, y Franchu y De Frutos con tres cada uno.

