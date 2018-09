La progresión de Fidalgo: de menos a más para Solari en el Castilla

El Castilla ha empezado de la mejor manera posible la temporada 2018/2019 en la categoría de Segunda B. El conjunto entrenado por Santiago Solari no sabe lo que es perder en el arranque del curso, donde solo dos empates han impedido el pleno de victorias. Álvaro Fidalgo, centrocampista ofensivo del equipo, es uno de los grandes responsables de ello.

El joven canterano se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un futbolista importante para Solari. Al inicio de la campaña 2017/2018, apenas tuvo participación en los seis primeros encuentros, ya que tan solo tuvo minutos en un par de ellos, e incluso se quedó fuera de la convocatoria en otros dos.

Lo cierto es que Fidalgo encadenó unos cuantos choques seguidos sin vestirse de corto y sin ni siquiera estar en el banquillo. Sin embargo, su entrenador le iba a ir dando entrada y confianza poco a poco, y el jugador no dudó en aprovechar sus minutos a la perfección. En la jornada 13, con el Bouzas como rival, marcó su primer gol y dio una asistencia, lo cual sería determinante para su futuro.

Fidalgo, con el Castilla

A partir de ahí, su no presencia en los terrenos de juego iban a ser muy escasas. Concretamente iban a ser cinco los partidos que no entraría en los planes de Solari y, teniendo en cuenta que aún no se había cumplido la primera vuelta del campeonato, esa cifra terminaría siendo meramente significativa al final del año.

En total, Fidalgo acabó la temporada 2017/2018 con cuatro goles. En el inicio de la nueva, su entrenador le ha introducido en el equipo desde el primer encuentro, y solo ha sido suplente en uno de ellos. En otro de los enfrentamientos fue titular y reemplazado en el minuto 68, pero habiendo cuajado una buena actuación. Por lo tanto, el futbolista confía en asumir los galones del equipo y en responder a la confianza que el técnico deposita en él.