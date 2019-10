Laso prepara el partido ante el Efes: "Es la salida más difícil de la Euroliga"

El Real Madrid visita al Anadolu Efes en a cuarta jornada de la Euroliga. Los blancos vienen de ganar al Obradoiro en Liga Endesa y de caer ante el Zalgiris también en Europa. Pablo Laso ha analizado el encuentro. Se ha mostrado muy prudente y considera que es el partido más complejo de lo que llevan de temporada.

El nuevo fichaje madridista, Salah Mejri, no podrá estrenarse con el equipo debido a un esguince de tobillo y no ha viajado con el grupo: "Mejri se va recuperándose. Está bastante bien, pero aún no ha podido entrenarse con el grupo, así que se queda junto a Trey y Felipe. Tenemos que ir valorando durante la temporada. Son muchos partidos muchos viajes y hay que pensar en lo que tenemos por delante. El domingo tenemos otro partido, el miércoles otro, el viernes otro... Es importante ir cuidando a los jugadores. Viajo con los otros 13".

Admira y respeta a su rival, que como los merengues, disputaron la Final Four: "El Efes tiene buenísimos jugadores y han encontrado un estilo de juego que les hace ser peligrosos. Es bueno a campo abierto, juega bien en pick and roll con Micic, Larkin, Beaubois, Simon... Tienen mucho peligro, se pasan bien el balón, encuentran siempre gente liberada para tiros y luego tienen mucha fuerza con Dunston, Singleton, Anderson... Es un equipo de Final Four. Lo demostró el año pasado. Es una de las salidas más difíciles de la Euroliga".

Pablo Laso en el Real Madrid-Maccabi EFE

Admite que hay varios jugadores como Larkin o Micic que crean un serio peligro, pero destaca la capacidad grupal para ganar: "Lo importante es hacer una defensa de equipo y no decir que uno va a parar a otro. Valoro mucho lo individual en algunos casos pero es importante que el resto del equipo esté atento. Hay muchas cosas que tapar contra equipos con grandes jugadores. Lo bueno que tienen Micic y Larkin es que juegan bien juntos. Larkin juega más liberado que en el Baskonia, donde tenía que organizar el juego y eso le restaba oportunidades. Aquí, con Micic, se siente más libre, tiene más protagonismo en ataque y puede tirar más. Y Micic crea mucho para el resto del equipo pero también es capaz de anotar. Siempre tienen dos focos de anotación y de creación de juego. Se complementan muy bien".

El Real Madrid frente al Zalgiris Kaunas Twitter (@RMBaloncesto)

Considera que ante el Zalgiris el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias:"En Kaunas no hicimos buen partido, pero pese a eso Campazzo falló una bandeja para ponernos siete arriba. ¿Si la hubiera metido y hubiéramos ganado, todo habría estado bien? No. El hecho de perder te jode, pero valoro la capacidad de reacción del equipo para hacer un buen partido en Santiago sin estar frescos pero sí dando la cara. El calendario obliga a mucha exigencia física y de concentración. Es difícil es estar siempre al cien por cien", sentenció el técnico vasco.

[Más información: Laso: "Tengo la suerte de hacer lo que me gusta en el mejor club del mundo"]