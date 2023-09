El error que siempre cometes en tu primera cita Tinder (y que te impide tener una segunda o tercera)

Las aplicaciones para ligar como Tinder, Hinge, Bumble o happn, entre otras, son cada vez más utilizadas por personas de todas las edades para conocer a otras personas con intereses comunes, con intenciones que pueden ir desde una simple amistad hasta buscar a tu "media naranja".

Tras las primeras conversaciones, que pueden durar más o menos tiempo, según cada uno, es habitual que se derive, si ha habido conexión, en una primera cita, un momento clave que marcará si la relación avanza o si no llega a ningún lugar. Sin embargo, en ocasiones, aunque realmente haya interés en la otra persona se cometen fallos que pueden sentenciar una posible relación, como es el caso del error que cometes en la primera cita de una a la que has conocido por una aplicación de citas que se da con más frecuencia de lo que puedas pensar.

El error que no debes cometer en una primera cita de una persona conocida en una app de citas

Uno de los mayores errores que se pueden cometer a la hora de tener una primera cita con una persona que has conocido a través de una aplicación para ligar o en las redes sociales, es la de mostrar una falta de interés hacia la otra persona. En este sentido, Logan Ury y Moe Ari Brown, expertos en relaciones de Hinge, han publicado su guía Distraction Free Dating en colaboración con la Foundation For Social Connection, en la cual se ha llegado a la conclusión de que ocho de cada diez usuarios de la aplicación asumen que su cita no les interesa si están hablando por teléfono durante la misma. Por ello, si vas a tener una primera cita, lo mejor es que dejes tu móvil a un lado, o mejor en el bolsillo y sin sonido para evitar distracciones.

[La inteligencia artificial te ayudará a ligar en Tinder: te dice en cuál de tus fotografías sales mejor]

Ya sea en una primera cita o manteniendo una charla con amigos, seguro que en alguna ocasión has experimentado la sensación de que a la otra persona no le interesa demasiado lo que le estás contando, ya que mientras te escucha se mantiene totalmente absorbida por su smartphone. Este comportamiento, al que ya se le conoce como phubbing, supone estar ignorando a una persona por estar prestando atención al teléfono móvil u otros dispositivos durante un encuentro social, algo que, además de ser descortés, puede arruinar el encuentro.

Una de las ocasiones en las que el phubbing es más desagradable de lo normal es cuando este tiene lugar durante una cita, especialmente si es la primera. Es muy probable que, al igual que muchos, lo hagas sin darte cuenta, ya que los dispositivos móviles están tan presentes en nuestro día a día que nos llegue a costar no revisar las notificaciones recibidas e incluso no revisar el móvil en ocasiones en las que nos sentimos con nervios. Sin embargo, aunque realmente no se trate de una falta de interés, estar pendiente del móvil es percibido por la otra persona de forma negativa, pudiendo hacer que esta adquiera un mal concepto de ti y de tu forma de actuar.

Cómo evitar caer en el 'phubbing'

En la guía Distraction Free Dating, tanto Logan Ury, directora de Ciencia de las Relaciones, como Moe Ari Brown, terapeuta familiar y matrimonial y experto en amor y conexiones en la app para ligar Hinge, han dado una serie de claves para no caer en el phubbing cuando se está conociendo a una persona a través de una aplicación de citas:

Buscar pareja con intención: lo importante para evitar este tipo de comportamientos es tener claro desde el primer momento lo que se está buscando y haciendo. A la hora de conectar con otras personas solteras es fundamental ser intencional y dar a cada conexión el tiempo y el espacio que resulte necesario para que esa relación pueda llegar a convertirse en algo más que un simple conocido.

lo importante para evitar este tipo de comportamientos es tener claro desde el primer momento lo que se está buscando y haciendo. A la hora de conectar con otras personas solteras es fundamental ser intencional y dar a cada conexión el tiempo y el espacio que resulte necesario para que esa relación pueda llegar a convertirse en algo más que un simple conocido. Dejar de lado los prejuicios: antes de enfrentarse a una primera cita es importante tener presente que es preferible ser una persona curiosa a emitir juicios precipitados acerca de la otra persona. Dicho de otra manera, debes dejar de suponer cosas sobre la forma de ser o actuar de la otra persona, sino preguntar todo lo que creas oportuno para poder conocerla mejor. Es fundamental conocer bien a la otra persona para poder saber hacia dónde va la relación.

antes de enfrentarse a una primera cita es importante tener presente que es preferible ser una persona curiosa a emitir juicios precipitados acerca de la otra persona. Dicho de otra manera, debes dejar de suponer cosas sobre la forma de ser o actuar de la otra persona, sino preguntar todo lo que creas oportuno para poder conocerla mejor. Es fundamental conocer bien a la otra persona para poder saber hacia dónde va la relación. Evita el uso del smartphone en la cita: uno de los mejores consejos para no cometer el error de caer en el phubbing durante tus citas es la de poner tu smartphone en modo "no molestar" e incluso no llevártelo y dejarlo en casa. De esta forma, en tus citas estarás totalmente centrado conocer a la otra parte, lo que te permitirá conectar mejor y que haya un conocimiento más amplio.

uno de los mejores consejos para no cometer el error de caer en el phubbing durante tus citas es la de poner tu smartphone en modo "no molestar" e incluso no llevártelo y dejarlo en casa. De esta forma, en tus citas estarás totalmente centrado conocer a la otra parte, lo que te permitirá conectar mejor y que haya un conocimiento más amplio. Busca planes originales: por otro lado, es siempre recomendable buscar planes entretenidos y originales con los que sorprender a la otra persona, pero sobre todo enfocados a que os podáis conocer mejor el uno al u otro. Más allá de la tradicional cita para cenar, puedes buscar otras alternativas tan interesantes como hacer un free tour por la ciudad, en la que podréis aprender más sobre vuestra ciudad al mismo tiempo que aprovecháis los trayectos para conoceros mejor; pasar una tarde disfrutando de un evento cultural que sea de vuestro interés, etcétera. Con estos planes en los que estéis "en movimiento", será menos probable que caigas en la tentación de usar el smartphone.

Sigue los temas que te interesan