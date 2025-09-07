Estas son las sencillas acciones que debes conocer para mejorar tu smartwatch: "Siempre lo hago al comprarme uno nuevo"

El móvil es un dispositivo hiperconectado y muy versátil gracias al cual podemos hacer prácticamente cualquier tarea para la que normalmente se necesita un ordenador, aunque también puede distraer.

A diferencia de otros dispositivos como los portátiles, es cierto que junto con una inmensa cantidad de accesorios y dispositivos complementarios que hacen que se le pueda sacar aún más partido.

Y es que, al móvil se le pueden comprar diferentes dispositivos que le aportan mucha utilidad. Estos van desde un metro láser hasta una máquina para realizar electrocardiogramas.

Uno de estos dispositivos son los smartwatches y es cierto que son bastante recomendables para cualquier tipo de usuario, puesto que tienen mucho que ofrecer.

Para todas aquellas personas aficionadas al deporte, supone un paso adelante en cuanto a registros de la actividad diaria, puesto que es ideal para medir el rendimiento que se tiene en los entrenamientos.

Incluso si no es el caso, también puede ser muy útil gracias a su sistema de gestión de notificaciones y gracias a su compatibilidad con aplicaciones como Spotify o WhatsApp, al menos en los que tienen Wear OS.

Se trata de un dispositivo muy útil y que tiene casi tantas opciones como un móvil, por lo que merece la pena pasar un rato viendo todo lo que puede ofrecer y cómo personalizarlo para dejarlo al gusto de cada uno.

Cambia el diseño

Cada uno tiene sus gustos. Una de las cosas que más se recomienda hacer nada más comprar un reloj inteligente es cambiar el diseño de su pantalla principal.

Por una parte, es posible cambiar el diseño general para poner el que cada uno quiera, ya sea reloj digital o analógico. Cada marca cuenta con una serie de diseños oficiales que permiten ir variando su estética en cualquier momento.

Lo mejor para acceder a la mayor cantidad de diseños posibles es cambiarla directamente en la app de gestión del reloj que hay que descargar en el móvil para configurarlo.

También, dentro de muchos de estos diseños es posible cambiar algunos elementos en concreto, como los iconos de accesos directos e información que se muestra en la pantalla principal para personalizarlo al máximo.

Este diseño se puede cambiar tanto desde el móvil como manteniendo pulsada la pantalla principal desde la que se ve la hora.

Dentro del editor puede aparecer otro botón para editar que permitiría elegir todos estos elementos internos.

Personalmente, me gusta tener un acceso rápido a los temporizadores y que siempre se muestre la información sobre los pasos en la pantalla, y es de las primeras cosas que suelo hacer cuando compro un nuevo smartwatch.

Cambia su funcionamiento

Gran parte de los smartwatches también cuentan con algunos ajustes que pueden ser bastante interesantes y que determinan cómo funciona el reloj en el día a día.

Uno de ellos es el de inicio automático de la pantalla, el cual hará que al hacer el gesto de mirar el reloj este se active.

Se trata de una acción muy útil para no tener que pulsar la pantalla o el botón que tenga el reloj, pero que a su vez puede ser un poco incómoda en algunos momentos, como a la hora de irse a la cama. Este ajuste se suele encontrar dentro de la sección de Pantalla, en la configuración.

También existe la opción de tener la pantalla siempre encendida en algunos modelos. Esto permite ver siempre un pequeño reloj en la pantalla del smartwatch que se verá aunque esté desactivado. Esto, eso sí, consume una mayor cantidad de batería.

Otro elemento que también consume una mayor batería cuando está activado es el brillo automático, pero a cambio ofrece la posibilidad de regular automáticamente este para que se adapte a las condiciones de la habitación en la que se esté.

Cada usuario debe ver qué es lo que quiere tener activado, y qué es lo que no. En mi caso, por ejemplo, prefiero que la pantalla se encienda automáticamente al hacer el gesto, pero tengo el brillo automático desactivado, así como la opción de pantalla siempre activa.

Descarga tus aplicaciones

Algunos relojes inteligentes pueden contar con acceso a alguna tienda de aplicaciones en función del sistema operativo que usen. Aquellos que emplean Wear OS, por ejemplo, pueden acceder a Google Play para descargar aplicaciones.

En muchos casos estas pueden ser las aplicaciones que se usan en el día a día en otros dispositivos, y es algo que puede venir muy bien a la hora de utilizar el reloj de forma independiente.

Por ejemplo, es posible descargar Spotify o YouTube Music para controlar la reproducción multimedia que está teniendo lugar en otros aparatos e incluso para reproducir música desde el propio reloj.

Lo mismo se puede hacer con la aplicación de WhatsApp, que está disponible para relojes y gracias a la cual se puede incluso escribir y enviar mensajes.

Hay bastantes alternativas y, de hecho, en la propia tienda de aplicaciones se pueden encontrar alternativas que sean capaces de funcionar sin necesidad de tener el móvil al lado.

Elige los accesos directos

La mayoría de relojes cuentan con varias configuraciones para elegir a la hora de establecer una pantalla de inicio.

Por lo general, es posible hacer que esta se muestre como una esfera o bien como una lista de apps. No solo eso, sino que también es posible elegir la posición en la que se muestra cada una.

De esta manera se podrán poner las aplicaciones en diferente orden según el uso que se le dé a cada una.

Esto se puede cambiar manteniendo pulsado sobre la lista de aplicaciones, lo cual abrirá el apartado de opciones que permite editar el orden.

Al deslizar hacia el lado derecho o izquierdo en la pantalla principal también se puede acceder a diferentes tarjetas con información, como los registros de sueño o el ritmo cardíaco.

Estas también se pueden cambiar de orden desde los ajustes del reloj o en el móvil, de forma que se puedan poner más cerca a aquellos elementos que más usualmente se quieran consultar.