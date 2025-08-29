Estos son los trucos de Google Maps que debes conocer para la operación retorno: te ahorrarán tiempo y dinero

Si existe una aplicación de Google disponible en España que sea imprescindible a la hora de viajar, esa es Google Maps.

No solo porque permite orientarse y encontrar el camino más corto y directo a cualquier destino, sino también por todas las funciones complementarias con las que cuenta.

Y es que, la app va mucho más allá de los mapas, y permite desde ver información sobre el transporte público hasta reservar mesa en un restaurante o compartir tu ubicación.

Desde luego, es una app imprescindible a la hora de viajar, ya sea al extranjero o a destinos nacionales, donde también puede aportar mucha información.

Ahora, en esta operación retorno que se inicia hoy 29 de agosto, también es recomendable utilizarla para cosas como conocer el estado del tráfico o buscar la ruta más rápida para ahorrar en combustible y tiempo.

Tanto si se cuenta con ella en el coche o en el móvil, merece la pena acceder a estas funciones antes de comenzar el viaje de vuelta a casa de las vacaciones.

Trazar una ruta con o sin peaje

Una de las grandes ventajas con las que cuenta la aplicación de Google es la posibilidad de trazar rutas de una manera óptima.

La aplicación puede ofrecer diferentes caminos en función de algunos parámetros, como por ejemplo la distancia o el tiempo que se tarda.

Se puede elegir la ruta más rápida o en la que se recorran menos kilómetros, pero además también se le puede poner un filtro para que la aplicación excluya de esta ruta los caminos que impliquen pasar por un peaje.

Evitar peajes en Google Maps El Androide Libre

De esta manera se evitarán aquellas carreteras que sean de pago, evitando que haya que trazar una ruta alternativa más tarde, aunque esto también puede implicar que se tarde algo más de tiempo en llegar al destino.

En cualquier caso, por lo general también pueden aparecer indicadores que señalen si se trata de una carretera de peaje o no justo antes de elegir la ruta.

Ver el estado del tráfico

La aplicación cuenta con varias formas de visualizar los mapas, siendo una de ellas la vista satélite que permite ver qué aspecto tienen los edificios y las calles.

Sin embargo, también es posible contar con una vista más minimalista y ver todo como si fuera un plano, o incluso una vista que resalte las rutas en bicicleta o incluso los incendios forestales que hay activos.

Pero la que puede ser más sutil de estas vistas es la del tráfico, ya que es capaz de mostrar una idea aproximada de la cantidad de coches que hay en la calle.

Google lleva a cabo este proceso utilizando sus propios datos, por lo que hay ocasiones en las que quizá pueda haber algo más de tráfico del que muestra en la aplicación.

Para activar esta vista solamente hace falta tocar sobre el botón del plano que se encuentra en la parte superior derecha de la aplicación y seleccionar la vista de tráfico.

Añade paradas antes de llegar

Después de dos horas de ruta en el coche, es recomendable parar para estirar las piernas y despejar un poco la mente antes de seguir el recorrido.

Esto se puede hacer de forma improvisada o bien elegir algunos puntos dentro de la ruta para parar un momento y descansar unos minutos.

Así, luego no habrá que volver a introducir la ruta hasta casa eligiendo todos los parámetros y el destino final, sino que simplemente se registrará como una parada y se continuará con el viaje.

Ruta con paradas en Maps El Androide Libre

Para añadir una o varias paradas a la ruta general tan solo habrá que pulsar el botón con el símbolo de suma que aparece al introducir los datos para una ruta en la aplicación.

Se pueden añadir varias paradas, pero hay que tener en cuenta que el destino final siempre será aquel que se encuentre en último lugar.

Descarga todos los mapas

Hay muchas zonas en las que la cobertura no llega todo lo bien que debería. En ocasiones se trata de zonas montañosas o de túneles en los que la señal no alcanza correctamente la antena de los móviles.

Esto puede llegar a ser un problema en aquellos momentos en los que se tiene que utilizar la aplicación de mapas para saber qué dirección tomar.

Zona de descarga de mapas El Androide Libre

Es por eso que siempre conviene descargar los mapas de los lugares a los que vamos de vacaciones. Además de no ocupar demasiado espacio, es algo que nunca viene mal por si nos quedamos sin cobertura o surge cualquier problema con la operadora.

Para ello, solo habrá que ir hasta el nombre de la provincia o comunidad autónoma de la que se vuelva y pulsar sobre este, para luego darle al botón de Más opciones.

Aquí, habrá que darle a Descargar mapas sin conexión y situarse sobre la zona que se quiera descargar. Así aparecerá una estimación del tamaño que ocupará en la memoria interna del teléfono, para que el usuario esté siempre informado del 'peso' que pueden tener estos archivos.