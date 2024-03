Cómo compartir tu DNI en internet evitando suplantación de identidad: el consejo de la Policía

La Policía Nacional desde su cuenta de X (Twitter) no cesa de dar recomendaciones a los ciudadanos para que no caigan en las artimañas (cada vez más complejas y mejor trabajadas) que usan estafadores online o mismamente hackers. El DNI es uno de los documentos de mayor valor de la persona y con un simple retoque se puede asegurar uno que no pueda ser usado malintencionadamente.

La Policía da algunas recomendaciones para que compartir el DNI se pueda hacer de una forma más segura. Realmente es retocar un poco la imagen JPG que se comparte para que la persona no suministre toda la información del documento. Ahora uno podría preguntarse si el documento 'retocado' tiene algún tipo de valor, y la respuesta es afirmativa. Claro que sí.

De hecho, la Policía de Elche compartió una imagen donde se recomienda la modificación de la copia del DNI para así evitar que alguien pueda suplantar al usuario. Gracias a que los móviles también incluyen herramientas para desenfocar o añadir texto, es sumamente fácil retocar la copia del DNI para que sea esta la que se deba de compartir siempre.

Cómo retocar la copia del DNI

Estas son las recomendaciones que da la Policía, en este caso es la cuenta oficial de la Policía Local de Elche la que comparte la imagen, y así dejar bien retocada la copia del DNI desde un móvil Android o un iPhone:

Se ha de incluir un texto en la copia del documento nacional de identidad en el que se pueda leer el motivo por el que se comparte el documento: "reserva de hotel".

por el que se comparte el documento: "reserva de hotel". Se puede desenfocar o pixelar datos innecesarios para el receptor como la fecha de emisión, validez o la misma firma en el anverso.

para el receptor como la fecha de emisión, validez o la misma firma en el anverso. En el reverso se puede pixelar o desenfocar el dato que aparece justo al lado del chip del DNI.

Imagen compartida por la Policía Local de Elche El Androide libre

Desde un móvil Samsung (se puede realizar en otra marca con su propia app de galería) se hace como se muestra a continuación para añadir texto o simplemente usar el pincel de pixelado para que con un trazo rápido se elimine el dato innecesario:

Se abre Galería de Samsung.

Se usa el botón de lápiz para editar.

Se amplía la imagen con el gesto de pellizco hacia fuera para así limitar mejor el espacio a pixelar.

Ahora se pulsa sobre el botón de la cara feliz con el lápiz.

Se pulsa sobre el pincel para cambiar el tamaño del pincel.

Se hace un trazo rápido sobre el dato innecesario a pixelar (se puede echar hacia atrás con el botón de flecha situado en la parte superior derecha).

En esta misma sección está la opción de añadir texto.

Así se retoca la copia del DNI en un móvil Samsung El Androide libre

Luego solo queda guardar esta imagen retocada en la galería de imágenes para volver a la copia y así compartirla cuando se necesite. Casi todas las apps de galería tienen la opción de marcar una foto como favorita, así que siempre se tendrá a mano.

Casos en los que se necesita compartir el DNI

Compartir el DNI se puede necesitar en distintos casos y uno puede ser cuando se solicita una copia de la matrícula del vehículo (en caso de que esté rota y se tenga que pasar la ITV o simplemente porque la han robado) a través de alguna web que preste este servicio. En este caso se comparte la copia del DNI realizada anteriormente.

En el caso de una compra venta a través de webs de segunda mano, nunca se ha de compartir el documento original sin ser retocado. Y si el comprador solicita que sea original, prácticamente hay que negarse porque se estaría frente a una estafa.

En el caso de que fuera alguna Administración púbica, según recoge Genbeta, se estaría de nuevo ante otro caso de estafa, ya que desde 2006 está prohibido que una administración solicita la fotocopia del DNI. Lo mismo sucede en una entrevista de trabajo y nunca se ha de compartir el documento hasta que el contrato de trabajo esté firmado.