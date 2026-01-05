Revolución en las cámaras de los móviles Galaxy: Samsung por fin se pone seria según la última filtración

El Galaxy S27 Ultra que será lanzado el año que viene traerá una renovación completa de las cámaras. Más información: Siete días con el Galaxy S25 Ultra: análisis a fondo de la última bestia Samsung tras pasar un año con su predecesor

Ya queda menos para la presentación de los Galaxy S26, que después de algunos retrasos ahora se espera para el próximo mes de febrero; sin embargo, no deberíamos esperar grandes novedades de 'hardware', y sí muchas de 'software' gracias a One UI 8.5.

Eso significa que todo indica que Samsung volverá a usar la misma configuración de cámaras de los Galaxy S25, que a su vez usaban casi las mismas cámaras que los Galaxy S24, que a su vez usaban casi las mismas cámaras que los Galaxy S23.

La buena noticia es que esta política puede haber llegado a su fin, y que los ejecutivos de Samsung podrían haber tomado una gran decisión para el año que viene con los Galaxy S27.

Eso es lo que adelantó la última filtración publicada por todo un habitual en cuanto a secretos de Samsung, @UniverseIce en X; según esta "noticia temprana", Samsung prepara una renovación casi completa de las cámaras del Galaxy S27 Ultra.

Para empezar, la cámara principal será reemplazada con una nueva, además de la cámara gran angular e incluso la cámara frontal para selfies; la única cámara que se mantendrá sin cambios es el telefoto con teleobjetivo.

Por supuesto, aún es demasiado pronto para sacar conclusiones del Galaxy S27 Ultra cuando el Galaxy S26 Ultra aún no ha llegado al mercado, y el resultado final puede ser muy diferente.

Sensor de cámara ISOCELL HP5 de Samsung Samsung El Androide Libre

Con los Galaxy S26 hemos aprendido que Samsung no tiene miedo de cambiar de rumbo a mitad de desarrollo, aunque eso suponga retrasar el producto; gracias a eso puede adaptarse mejor a las circunstancias del mercado y evitar malas sorpresas como la de la subida de precio de la memoria RAM.

Sin embargo, hay motivos para la esperanza. Esta no es la única filtración que habla de cambios en las cámaras de los Galaxy S27, especialmente en el modelo Ultra, con algunos rumores hablando incluso de un cambio al nuevo sensor de 200 Mpx de Sony.

Este sería un cambio bien recibido por unos usuarios que piden cada vez más de sus dispositivos en lo que respecta a fotografía.

Aunque hasta ahora Samsung ha conseguido usar sus algoritmos para mejorar la calidad de las fotografías, es obvio que se está convirtiendo en uno de los puntos débiles de la gama más alta de la compañía.

Es algo especialmente notable teniendo en cuenta que Samsung es uno de los fabricantes de sensores más importantes del sector, con innovaciones como el sensor de 200 Mpx más pequeño del mercado.

Sin embargo, la división móvil de Samsung ha optado por no aprovecharse de estos avances, que han terminado en smartphones de la competencia como Xiaomi. Eso puede cambiar ahora.