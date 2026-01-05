El Pebble Round 2 ya se puede comprar: vuelve uno de los relojes más icónicos con 14 días de batería y todas estas mejoras

El año pasado el fundador de Pebble rescató la marca para llevarla de vuelta al escaparate de los relojes inteligentes, y sobre todo de aquellos que destacan por su diseño y algunas funciones especiales. Hoy mismo ya se puede pagar por la prerreserva del Pebble Round 2.

El nuevo Pebble Round 2 llega de nuevo mejorando algunas de las carencias del original que fue lanzado en 2015 con un enorme bisel y una batería que dejaba mucho que desear.

Un reloj que en su momento era bien delgado en el grosor y que ahora se han corregido algunos de sus mayores problemas gracias a los avances en los que nos encontramos actualmente en los smartwatches.

Basado en el mismo concepto de diseño que el Pebble Time 2, el Pebble Round 2 adopta el mismo factor de forma que el original.

Se caracteriza por 8,1 mm de grosor y una pantalla e-paper de 1,3 pulgadas, que no es solo más grande que la original, sino que tiene una mayor resolución de 260 x 260.

La vida de la batería se ha mejorado para llegar a cerca de las dos semanas, según 9to5Google, y la pantalla se caracteriza por ser táctil.

El marco de acero inoxidable del Pebble Round 2 viene en los colores plata, negro y oro rosa y cuenta con un enganche para correa de 20 mm en los dos primeros colores y de 14 mm en la tercera opción.

La caja del Pebble Round 2 también está disponible con una conexión de 14 mm, y entre algunas de las virtudes del reloj de la marca icónica, se encuentran la resistencia al agua, un micrófono para la entrada de voz y el soporte para las esferas de reloj y apps del primer Pebble Time Round.

Sí que nos podemos olvidar del sensor de ritmo cardíaco y altavoz integrado, ya que ni aparece en la vuelta de uno de los relojes inteligentes más icónicos.

Un smartwatch único, peculiar y renovado que ya se puede prerreservar desde hace un par de días desde su web para que comience su distribución a partir de mayo.

Su precio es de 199 dólares, y se puede comprar desde su web. Según citan en su FAQ: "Todos los pedidos se envían desde nuestro almacén en Asia mediante mensajería con número de seguimiento. Lo que significa que los envíos con destino fuera de los EE. UU. no estarán sujetos a los aranceles estadounidenses".

Y otro detalle antes de pasar a su compra, los envíos se realizan bajo la modalidad "DDP" para pagar los impuestos, aranceles y derechos por adelantado.