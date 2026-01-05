Los cargadores inalámbricos cambian para siempre: el nuevo modelo de Belkin por fin soluciona su gran problema

El El cargador Belkin UltraCharge Modular Charging Dock es compatible con el Pixel Watch Belkin El Androide Libre

Poco a poco, vamos dirigiéndonos a un futuro en el que no tenemos que pensarlo dos veces antes de cargar nuestros dispositivos. El nuevo estándar de carga inalámbrica Qi2 con imanes es un buen comienzo, pero queda trabajo por delante.

Gracias a Qi2, los usuarios de móviles Android ahora podemos usar dispositivos MagSafe, diseñados originalmente para iPhone, sin problemas; los Pixel 10 ya han dado el salto y otras marcas como Samsung están a punto de darlo. Sin embargo, si queremos cargar el resto de nuestros dispositivos, no es tan fácil.

Por ejemplo, una de las grandes molestias que nos encontramos los usuarios de relojes Wear OS es que es muy difícil encontrar cargadores compatibles, especialmente si son "3 en 1", que permiten cargar el móvil, el reloj y los auriculares al mismo tiempo.

La inmensa mayoría de las marcas sólo ofrece compatibilidad con el Apple Watch por una sencilla razón: es el smartwatch más vendido. Afortunadamente, ahora Belkin ha presentado una posible solución.

Se trata del nuevo UltraCharge Modular Charging Dock que, como su nombre indica, es un cargador modular que permite intercambiar la pieza del cargador por el del del reloj de la marca que usemos.

En concreto, el cargador viene con cuatro adaptadores diferentes: para el Apple Watch, para el Samsung Galaxy Watch, para los primeros Pixel Watch y para los últimos modelos de Pixel Watch que vienen con un nuevo tipo de cargador.

Para garantizar la compatibilidad con semejante cantidad de dispositivos diferentes, cada uno con su propio tipo de carga, Belkin ha optado por una solución muy sencilla: que usemos el cargador que viene con el reloj.

De esta forma, el cargador de Belkin tiene un puerto USB de 10W en el que podemos conectar el cable del cargador del reloj e instalarlo en el adaptador; de esta manera, da igual el reloj que tengamos, e incluso debería ser posible crear más adaptadores para otras marcas.

Por lo demás, este cargador triple incluye una zona de carga inalámbrica diseñada para auriculares inalámbricos, además de un soporte magnético que sigue el estándar Qi2 y que por lo tanto, es compatible tanto con iPhone como con Pixel 10 y fundas con imanes.

Belkin prevé lanzar el UltraCharge Modular Charging Dock durante el primer trimestre del 2026, con un precio de 64,99 dólares.

Además, Belkin ha presentado más accesorios que nos pueden interesar si vamos a comprar un móvil con carga magnética o si ya lo tenemos.

Por ejemplo, la nueva batería externa UltraCharge Pro PowerBank permite la carga inalámbrica Qi2 de hasta 25W al mismo tiempo que la carga por USB-C de 30W de manera simultánea, y tiene una pantalla integrada y un anillo magnético para unir otros accesorios.

Otro accesorio muy útil puede ser el nuevo adaptador HDMI inalámbrico ConnectAir, que se conecta por USB-C a nuestro móvil para enviar la imagen a un televisor, monitor o proyector, con una latencia de menos de 80 ms.