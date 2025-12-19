Nano Banana cambia para siempre en Gemini: ya puedes editar imágenes al indicar las modificaciones con trazos

Tras el lanzamiento de Nano Banana Pro en noviembre, estas semanas atrás no ha recibido mejoras importantes, pero hoy toca una nueva actualización de Gemini en España para mejorar la edición de imágenes.

Ahora Gemini permite tocar la imagen que hemos subido para indicarle con dibujos o anotaciones cómo queremos cambiarla.

Al seleccionar "Crear imágenes" para activar Nano Banana en Gemini, subimos una imagen y aparecerá el mensaje "Toca tu imagen para mostrarle a Gemini cómo quieres cambiarla".

Pulsamos la imagen y se abrirá el editor con dos herramientas básicas y una serie de colores. Podemos usar nuestro dedo para dibujar, destacar y especificar las partes que queremos modificar.

Si nos equivocamos en el trazo podemos ir hacia atrás con el botón situado en la parte superior derecha. Gemini también incluye la posibilidad de usar la herramienta de texto para añadir prompts en la imagen.

Indicaciones en Nano Banana en Gemini

Lo que evita introducir el prompt en el campo de texto, aunque siempre cabe la posibilidad de añadir uno para pasar de la herramienta de texto de la ventana de edición.

Una vez dibujados los trazos, como puede ser un sombrero y unas gafas a una amiga, Gemini se encargará de generar la imagen con las modificaciones solicitadas.

Más indicaciones en Nano Banana

Esta novedad de Nano Banana ya está disponible en España en Android, iOS y en la web. En nuestras pruebas la verdad que funciona muy bien.

No solo para que añada un sombrero y unas gafas a una modelo, ya que al dibujar un pez con trazos simples, e introducir el prompt "Añade un tiburón ahí", lo genera a la perfección.

SynthID en los vídeos

Hay otra novedad, según 9to5Google, en la app de Gemini: amplía la verificación SynthID a los vídeos después de añadir el soporte a imágenes en noviembre.

Lo que hace es comprobar si un vídeo, incluyendo el audio, fue creado o editado en algún momento usando Google AI.

Tras subir un vídeo, que puede ser de hasta 100 Mbs y de 90 segundos de duración, introducimos el prompt "¿Fue generado usando IA o Google AI?".

Google buscará las marcas de agua SynthID y dará algunas respuestas como "SynthID detectado en el audio entre los 10 y 20 segundos", o "No se detectó SynthID en los elementos visuales del vídeo".

Otra herramienta más para verificar si ciertos vídeos, de los que se puede sospechar que son fake, son realmente falsos y que ayudará a mitigar los efectos de la plaga de vídeos IA que se está expandiendo como la espuma por internet.