Google cambia NotebookLM para siempre con las tablas de datos en España: expórtalas como hojas de cálculo

Después de dar por finalizado el despliegue del historial de chats en NotebookLM hace justo dos días, ahora Google actualiza una de las mejores herramientas con IA actuales con la nueva función llamada Tabla de datos.

Esta herramienta se encarga de recoger y sintetizar la información a través de múltiples fuentes en una tabla que puede ser exportada a Hojas de Cálculo de Google.

Esta novedad está disponible desde Estudio cuando entramos en un cuaderno ya creado o empezamos uno nuevo.

Se suma a otras tantas posibilidades que ha ido añadiendo en los últimos meses, después de que se dio a conocer por los resúmenes de audio que generan un podcast de las fuentes que hayamos subido a NotebookLM.

Ahora, según Engadget, aparte de poder generar una infografía, una presentación o un cuestionario, aparece Tabla de datos en Estudio.

La nueva opción de exportar a Hojas de cálculo

Tenemos dos posibilidades. Una es pulsar directamente en Tabla de datos para que genere una desde los artículos subidos al cuaderno, o tocar sobre el icono de lápiz para modificar el prompt predefinido.

Esta última opción nos permite hilar más fino por si queremos personalizar los datos de la tabla generada y solo centrarnos en algunas columnas y dejar otras fuera, lo que abre más posibilidades para la productividad.

La opción para personalizar la tabla de datos

Una vez generada la tabla, aparecerá justo debajo de las opciones de Estudio y desde el botón de tres puntos podemos exportarla fácilmente como una hoja de cálculo para usar externamente.

Estos son algunos de los ejemplos que ha dado el gigante tecnológico desde su blog para entender la dimensión que toma ahora NotebookLM:

Convierte transcripciones de reuniones en una tabla ordenada de tareas pendientes, categorizadas por responsable y prioridad.

Sintetiza los resultados de ensayos clínicos a partir de múltiples artículos para rastrear años de estudios, tamaños de muestra y estadísticas.

Prepara los exámenes con tablas de estudio de eventos históricos, organizados por fecha, figuras clave y consecuencias.

Planifica las vacaciones comparando destinos, mejores momentos del año para visitar y costes estimados.

Google ha señalado que Tabla de datos está disponible solo para los usuarios de Google AI Pro y AI Ultra. Espera desplegar esta nueva función a todos los usuarios en las próximas semanas.

Aquí en España ya está disponible y desde nuestra cuenta Pro podemos utilizar Tabla de datos para que las genere en cuestión de segundos sin ningún tipo de problema.

Google se suma otro tanto con NotebookLM que se está convirtiendo en el "Excel" de la IA con unas capacidades insospechadas y que dan lugar a un nivel de productividad que hace años era simplemente impensable.