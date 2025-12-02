Gemini se acerca a ChatGPT en descargas: OpenAI declara 'código rojo' y lanzará una nueva IA en días ante una Google voraz

Gemini 3 ha sido el empujón que necesitaba Google tras el gran éxito de Nano Banana de los últimos tres meses para que OpenAI empiece a sentir su presión. Las descargas de Gemini ya se acercan a las de ChatGPT y los usuarios pasan más tiempo en Gemini que en otros chatbots.

Estos datos revelan el cambio de tendencia que ha logrado que hace horas Sam Altman, CEO de OpenAI, declarase 'código rojo', con la idea de que se mejore ChatGPT, ya que la distancia con sus directos competidores está desapareciendo.

En la nota interna, reportada por Wall Street Journal y The Information, Altman dijo que la compañía retrasa iniciativas como los anuncios, compras, agentes de salud y un asistente personal llamado Pulse.

El objetivo ahora es mejorar ChatGPT en funciones clave como una mayor velocidad y fiabilidad, mejor personalización y la capacidad de responder a más preguntas.

El plan pasa por reuniones diarias con aquellos encargados de mejorar el chatbot, según recoge la nota, y Altman aconsejó transferencias temporales de equipos para acelerar el desarrollo.

Imagen que muestra el tiempo de media usado por visita en la versión web, escritorio y web de Gemini, ChatGPT y Claude Sensor Tower

Es un momento crucial para OpenAI, sobre todo porque hace un par de días ChatGPT cumplía su tercer año de "vida" y por las inversiones multimillonarias que de alguna manera han de recuperarse.

El 'código rojo' de OpenAI, según The Verge, es un punto de inflexión para OpenAI, ya que representa el cierre de ciclo en la carrera de la IA y en la que hasta ahora ostentaba un privilegiado lugar.

Gemini en número de descargas frente a ChatGPT

El desatino con GPT-5 lanzado en verano, la aparición estelar de Nano Banana en septiembre y el lanzamiento de Gemini 3 han logrado que usuarios acérrimos de ChatGPT cancelen sus suscripciones y se pasen a la IA de Google.

ChatGPT cuenta con más de 800 millones de usuarios semanales para ser el dominador del mercado, pero ahora los usuarios están pasando más tiempo chateando con Gemini que con ChatGPT, según los datos que aporta la compañía de analítica web Similarweb.

Imagen que muestra como las descargas de Gemini están acercándose a las de ChatGPT Sensor Tower

El lanzamiento de Gemini 3 llevó a la app de IA de Google al top de descargas en la App Store en Estados Unidos y Reino Unido. Incluso así, ChatGPT sigue con esa posición dominadora.

Pero, según Financial Times, el enfrentamiento con un Google fortalecido tras Gemini 3 está poniendo a prueba a OpenAI. Sobre todo porque Gemini 3 ha sido capaz de superar a GPT-5 de OpenAI, logrando avances en el proceso de entrenamiento que se le han resistido a OpenAI en los últimos meses.

Thomas Wolf, cofundador y director científico de la startup de código abierto Hugging Face: "Es una diferencia bastante marcada con respecto al mundo que teníamos hace dos años, donde OpenAI lideraba por delante de todos los demás. Ahora es un mundo nuevo".

Hay una importante jugada por parte de Google explicada por Koray Kavukcuoglu, arquitecto de IA de Google y director de tecnología de DeepMind: el uso de chips personalizados, lo que le permite a Google entrenar Gemini 3 sin los de Nvidia (a un mayor coste) y que utiliza la mayor parte de la industria de la IA.

El nuevo modelo para la semana que viene

The Information ha recogido que OpenAI está planeando el lanzamiento de un nuevo modelo de razonamiento para la próxima semana que, en sus pruebas internas, sobrepasa a Gemini 3 de Google.

En razonamiento es justamente donde Gemini 3 ha destacado en sus dos primeras semanas al igual que en lo multimodal. Hay algo bastante peculiar en Gemini 3: los usuarios prefieren un diálogo más cordial y sano que a muchos les recuerda a GPT-4o.

Lo único que no parece que sea lo más acertado que la misma OpenAI afirme que en unas pruebas internas el nuevo modelo sobrepasa a Gemini 3 en razonamiento. Lo que deja al actual GPT-5.1 en una posición peligrosa al quedarse atrás frente a Gemini 3 Pro.