Golpe brutal a las IPTV piratas: Amazon comenzará a bloquear la transmisión ilegal de deportes en sus Fire TV Stick

Tras los bloqueos masivos de páginas y el deseo de identificar a los usuarios, ahora Amazon se suma a la lucha contra la piratería de las IPTV.

Está implementando un enfoque más estricto para combatir la transmisión ilegal de contenido por IPTV y bloquear las apps cargadas en sus dispositivos Fire TV Stick que sean identificadas como proveedoras de contenido pirateado.

La iniciativa se señala en uno de los nuevos episodios de The Athletic FC Podcast llamado The Underground World of Illegal Streaming y que indica el papel jugado por los Amazon Fire TV Stick en el creciente mercado de piratería deportiva.

Los datos ofrecidos por The Athletic son llamativos. Investigadores de YouGov Sport destacaron que aproximadamente 4,7 millones de adultos reproducen streamings ilegales en el Reino Unido en los pasados seis meses.

El 31 % utiliza un Fire TV Stick de Amazon y otra serie de dispositivos IPTV (Internet Protocol Television). Se ha convertido en el segundo método más popular tras los sitios web con un 42 %.

Amazon lanzó hace semanas el nuevo Fire TV Stick 4K Select que, al incorporar medidas de seguridad mejoradas gracias a su nuevo sistema operativo Vega, reducirá la reproducción de contenido pirata.

La medida central para evitar este tipo de contenido es que solo se podrán descargar las aplicaciones disponibles desde la tienda de apps oficial de Amazon.

Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazon El Androide Libre

Los propietarios de derechos deportivos, según The Athletic, y otras cadenas han sentido mucha frustración durante bastante tiempo con las versiones anteriores del Fire TV Stick al contar con software de código abierto.

Apps de terceros que ofrecen acceso al contenido pirata se pueden instalar fácilmente al cargarlas con los APK externos.

Justamente hace unas horas, se supo que Google permitirá la instalación de los APK cuando parecía que iba a cerrar la puerta a una experiencia que ha sido desde siempre vinculada a Android.

Amazon insiste en que la nueva normativa, para instalar aplicaciones desde la tienda oficial, se aplicará tanto a los nuevos dispositivos como a los antiguos, aunque los desarrolladores registrados serán capaces de seguir usando Fire TV Stick.

El despliegue de esta nueva medida a los Fire TV Stick ha comenzado en Alemania y Francia y se ampliará globalmente en las próximas semanas y meses.

Ya en verano Amazon comenzó con el bloqueo esporádico de aplicaciones sospechosas de estar vinculadas a la transmisión ilegal de deportes.

Una lucha que se suma a la de España con las IPTV y en un momento en el que año tras año las plataformas de contenido por streaming suben sus precios. Lo que empuja a que muchos usuarios, acostumbrados a precios más bajos, busquen alternativas.